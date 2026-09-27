53 milyar TL iddiasına Çeçenler'den yanıt: Tamamı asılsız - Son Dakika
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53 milyar TL iddiasına Çeçenler'den yanıt: Tamamı asılsız

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53 milyar TL iddiasına Çeçenler\'den yanıt: Tamamı asılsız
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Fon soruşturması kapsamında TERA’dan bir gecede 53 milyar TL çekildiği ve bu işlemin Çeçenler/IC Holding tarafından yapıldığı yönündeki iddiaların ardından IC İçtaş ve Çeçen Ailesi’nden açıklama geldi. Şirket, gündeme gelen fonlarla hiçbir ticari, mali veya hukuki ilişkilerinin bulunmadığını belirterek mal varlıklarına tedbir konulduğu yönündeki iddiaları da kesin bir dille yalanladı.

53 milyar TL’lik işlem iddiasının ardından gözlerin çevrildiği IC İçtaş ve Çeçen Ailesi sessizliğini bozdu. Şirket, gündeme gelen iddiaların tamamını reddetti ve hukuki yollara başvuracağını açıkladı.

53 MİLYAR TL İDDİASI ORTAYA ATILMIŞTI

Fon soruşturması kapsamında TERA bünyesindeki bir fondan soruşturma öncesinde bir gecede 53 milyar TL çekildiği ve işlemin Çeçenler/IC Holding tarafından gerçekleştirildiği öne sürülmüştü. Söz konusu tutarın fonun yaklaşık yüzde 7’sine denk geldiğini ve Çeçen İnşaat’ın mal varlığının dondurulduğunu iddia edilmişti.

ÇEÇENLER İDDİALARI YALANLADI

Gündeme gelen haberlerin ardından IC İçtaş ve Çeçen Ailesi yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şirket ve aile ile soruşturma arasında herhangi bir bağlantı bulunmadığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Son saatlerde kamuoyuna yansıyan birtakım haber, yorum ve paylaşımlar nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılması zarureti doğmuştur. Türkiye’nin en köklü ve itibarlı kuruluşları arasında yer alan; yarım asrı aşan kurumsal birikimiyle ülkemizde ve dünyanın farklı coğrafyalarında stratejik öneme sahip çok sayıda projeyi hayata geçiren IC İçtaş ve bağlı şirketleri ile Çeçen Ailesi’nin, kamuoyunun gündeminde yer alan iddia, soruşturma ve spekülasyonlarla hiçbir ilgisi veya bağlantısı bulunmamaktadır. 

Kamuoyunun açık ve doğru biçimde bilgilendirilmesi adına özellikle ve önemle ifade etmek isteriz ki; IC İçtaş, bağlı şirketleri ve Çeçen Ailesi’nin, son dönemde çeşitli iddialarla gündeme getirilen spekülatif fonlar, bunlarla bağlantılı kişi, şirket veya yapılarla geçmişte veya bugün doğrudan ya da dolaylı hiçbir ticari, mali veya hukuki ilişkisi bulunmamaktadır. Bununla birlikte, IC İçtaş’ın, bağlı şirketlerinin veya Çeçen Ailesi’nin malvarlıklarına tedbir konulduğu yönündeki iddialar da kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Bu yöndeki haber ve paylaşımlar asılsızdır. On yıllar boyunca hukuka, kurumsal yönetişim ilkelerine ve ticari itibara bağlılıkla faaliyetlerini sürdüren IC İçtaş’ın ve Çeçen Ailesi’nin adının, ilgilerinin bulunmadığı birtakım iddia ve spekülasyonlarla ilişkilendirilmesini kesin bir dille reddediyoruz.

Şirketimizin ve Çeçen Ailesi’nin ticari itibarını ve saygınlığını zedeleyebilecek nitelikte gerçeğe aykırı içeriklerin üretilmesi ve yayılması tarafımızca hassasiyetle takip edilmektedir. Bu kapsamda; asılsız iddiaları ortaya atan, gerçeğe aykırı haber yapan veya bu içerikleri bilerek yayan kişi, kurum ve yayın organları hakkında, tekzip ve tazminat talepleri başta olmak üzere gerekli tüm hukuki ve cezai yollara gecikmeksizin başvurulacaktır. Kamuoyunun, doğruluğu teyit edilmemiş spekülatif bilgi ve paylaşımlara itibar etmemesini önemle rica ederiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." 

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