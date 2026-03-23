56 yıllık efsane Türk markası satılıyor! İşte yeni sahibi ve satış bedeli

23.03.2026 09:51
Selpak ve Solo markalarının sahibi Sanipak'ın tamamı Malezya merkezli şirkete satılıyor, dev satışın değeri 600 milyon dolar olarak açıklandı.

Eczacıbaşı Holding, Türkiye'de temizlik kağıdı sektörünün önde gelen markaları Selpak ve Solo'nun sahibi Sanipak'ın tamamının satışı için Malezya merkezli Arch Peninsula Sdn Bhd ile anlaşma sağladı. Şirket, satış sürecine ilişkin detayları yayımladığı bültenle kamuoyuna duyurdu.

SANİPAK DÜNYA DEVİNE DEVREDİLİYOR

Açıklamada, Sanipak'ın dünyanın en büyük selüloz ve kağıt üreticilerinden birine devredileceği vurgulandı. Satış işleminin, belirli finansal düzenlemelerin ardından tamamlanacağı belirtildi.

SATIŞ BEDELİ KAPANIŞTA NETLEŞECEK

Anlaşmaya göre satış bedeli, 600 milyon dolar şirket değeri üzerinden hesaplanacak. Nihai tutar ise finansal borç, nakit ve işletme sermayesi düzeltmelerinin ardından işlemin kapanışında kesinleşecek.

1970'TEN BUGÜNE UZANAN ÜRETİM HİKAYESİ

Eczacıbaşı, Türkiye'nin ilk temizlik kağıdı üretimini 1970 yılında Karamürsel'de kurulan İpek Kağıt tesislerinde başlattı. Selpak markası zamanla sektörün simgesi haline gelirken, Solo'nun yanı sıra Silen ve Servis markaları da şirket bünyesinde yer aldı.

Maliye, vergi beyanında bulunmayan 16 bin 300 yüksek gelirli mükellefin kapısını çalacak Maliye, vergi beyanında bulunmayan 16 bin 300 yüksek gelirli mükellefin kapısını çalacak
Sınıfta çekilen görüntüye tepki yağıyor Sınıfta çekilen görüntüye tepki yağıyor
Hürmüz’e çakıldı İran F-15 savaş uçağı düşürdü Hürmüz'e çakıldı! İran F-15 savaş uçağı düşürdü
Tıp öğrencisi Yaren’in öldüğü kazada alkollü sürücü tutuklandı Tıp öğrencisi Yaren'in öldüğü kazada alkollü sürücü tutuklandı
İsrail’de orduya kan donduran talimat: Evlerin hepsini tek tek yıkın İsrail'de orduya kan donduran talimat: Evlerin hepsini tek tek yıkın
Netanyahu: Artık diğer ülkelerin de savaşa katılma zamanı geldi Netanyahu: Artık diğer ülkelerin de savaşa katılma zamanı geldi

Bu karenin değeri 20 milyon dolar
Bu karenin değeri 20 milyon dolar
09:39
Boşanma aşamasındaki eşinin iş yerini soydu Emniyet’te pes dedirten ifade
Boşanma aşamasındaki eşinin iş yerini soydu! Emniyet'te pes dedirten ifade
09:28
Böylesi görülmedi Kim’den Putin’e görkemli karşılama
Böylesi görülmedi! Kim'den Putin'e görkemli karşılama
09:15
Aleyna Kalaycıoğlu, annesinin yaptığını duyunca gözaltında kriz geçirdi
Aleyna Kalaycıoğlu, annesinin yaptığını duyunca gözaltında kriz geçirdi
08:35
Altın fiyatları tepetaklak İşte uzmanların işaret ettiği seviye
Altın fiyatları tepetaklak! İşte uzmanların işaret ettiği seviye
08:06
ABD’de havalimanında büyük facia Yolcu uçağı itfaiye aracıyla çarpıştı
ABD'de havalimanında büyük facia! Yolcu uçağı itfaiye aracıyla çarpıştı
