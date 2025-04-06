600 bin işçinin zam görüşmesinde gözler kamu işvereninin teklifinde - Son Dakika
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Ekonomi

600 bin işçinin zam görüşmesinde gözler kamu işvereninin teklifinde

600 bin işçinin zam görüşmesinde gözler kamu işvereninin teklifinde

Kamuda yaklaşık 600 bin işçinin ücret artışının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerde kamu işverenini temsil eden TÜHİS, ilerleyen günlerde ilk teklifini işçi kesimine sunması bekleniyor. İşçi kesiminin, günlük en düşük ücretin 1800 liraya yükseltilmesi gibi taleplerini masaya yatıran TÜHİS talebe yönelik maliyet analizini sürdürüyor.

06.04.2025 11:18
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Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.

GÜNLÜK EN DÜŞÜK ÜCRET 1800 LİRAYA YÜKSELTİLECEK

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in ortak zam talebini 27 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunmasıyla başlayan görüşmeler kapsamında idari maddelerin büyük bölümü müzakere edildi. İşçi kesiminin, günlük en düşük ücretin 1800 liraya yükseltilmesi, bu artışın ardından ücretlere 2025'in ilk altı ayı için yüzde 50, diğer altı aylık dönemleri için ise yüzde 25 zam yapılması ve üzerine yüzde 10 refah payını içeren talebini masaya yatıran TÜHİS, talebe yönelik maliyet analizini sürdürüyor.

MEMURUN GÖZÜ 1 AĞUSTOS'A ÇEVRİLDİ

Maliyet analizinin tamamlanmasının ardından TÜHİS'in ilerleyen günlerde ilk teklifini işçi kesimine sunması bekleniyor. Kamu işvereninin ilk teklifinin ardından ise taraflar arasındaki müzakere süreci hız kazanacak. Öte yandan, yaklaşık 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2026-2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.

Bu doğrultuda, kamu işçilerini ilgilendiren 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi gibi Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Grup Toplu İş Sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmeleri açısından da önem taşıyor.

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Kaynak: AA

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, 3-sayfa, Ekonomi, TÜHİS, Kamu, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 600 bin işçinin zam görüşmesinde gözler kamu işvereninin teklifinde - Son Dakika

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