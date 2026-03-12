650 kişiye büyük şok: Emeklilikleri iptal edildi, maaşları geri ödeyecekler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

650 kişiye büyük şok: Emeklilikleri iptal edildi, maaşları geri ödeyecekler

650 kişiye büyük şok: Emeklilikleri iptal edildi, maaşları geri ödeyecekler
12.03.2026 16:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SGK'nın son 5 yılda yürüttüğü denetimlerde sahte yollarla emekli olduğu belirlenen 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi; bu kişilere ödenen maaş ve ikramiyelerin faizleriyle birlikte geri isteneceği açıklandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), son yıllarda sahte emekliliklere yönelik yürüttüğü denetimlerin sonuçlarını açıkladı. Yapılan incelemelerde usulsüz şekilde emekli olduğu tespit edilen yaklaşık 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi.

Kurum, hiçbir işletmede çalışmadığı halde emekli olanlar, sahte şirketler üzerinden sigortalı gösterilenler ya da hesap hataları nedeniyle emeklilik şartlarını aslında yerine getirmediği belirlenen kişileri mercek altına aldı. Bu kapsamda yapılan kontroller sonucunda usulsüz emeklilikler sistemden çıkarıldı.

HAKSIZ ALINAN MAAŞLAR GERİ İSTENİYOR

SGK, haksız şekilde emekli olduğu belirlenen kişilerden bugüne kadar ödenen maaş ve ikramiyelerin geri alınacağını duyurdu. Kurum, yapılan ödemelerin faiziyle birlikte tahsil edileceğini bildirirken, bu kapsamda sağlık hizmetleri için yapılan harcamaların da geri isteneceği ifade edildi.

SAHTE ŞİRKETLER ÜZERİNDEN SİGORTA

Denetimlerde bazı kişilerin sahte fatura düzenlemek amacıyla kurulan şirketler üzerinden sigortalı gösterildiği ortaya çıktı. Bu firmaların, emeklilik hakkı kazanılmasını sağlamak için kişileri çalışan gibi kaydettikleri ancak prim borçlarını ödemeden ortadan kayboldukları belirlendi. Bazı durumlarda ise kişilerin fiilen çalışmadıkları iş yerlerinde kendi primlerini ödeyerek "hatır elemanı" statüsünde kağıt üzerinde sigortalı gösterildiği tespit edildi.

YAPAY ZEKA İLE TESPİT EDİLDİ

SGK'nın denetim süreçlerinde yapay zeka ve dijital veri analizinden yararlandığı öğrenildi. Bu sistemler aracılığıyla şüpheli şirket ve sigorta kayıtları incelenirken, usulsüzlük tespit edilen kişiler hakkında emeklilik iptali işlemi uygulandı.

İş Dünyası, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 650 kişiye büyük şok: Emeklilikleri iptal edildi, maaşları geri ödeyecekler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ali Murat Çetinkaya Ali Murat Çetinkaya:
    İyi olmuş bu E. Y. T. Leride iptal etsinler paralarıda faiziyle birlikte geri alsınlar 9 13 Yanıtla
    yakup suri yakup suri :
    adam ol adam... EYT ne alaka.. 7 5
    1234 1234:
    eyete demek 40 yaşinda emekli olanlar devlete yük demek 6 5
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babanın çatıdan attığı demir oğlunu canından etti Babanın çatıdan attığı demir oğlunu canından etti
İran’daki okul saldırısını altından ABD çıktı İran'daki okul saldırısını altından ABD çıktı
Dikkat çeken iddia: ABD’nin İran’daki asıl hedefi Hark Adası Dikkat çeken iddia: ABD'nin İran'daki asıl hedefi Hark Adası
AVM’de esrarengiz ölüm Zemin boşluğuna düştü, nedeni bilinmiyor AVM'de esrarengiz ölüm! Zemin boşluğuna düştü, nedeni bilinmiyor
Sidiki Cherif, tüm Angers’i Fenerbahçeli yaptı Sidiki Cherif, tüm Angers'i Fenerbahçeli yaptı
Ali Babacan: Türkiye’de mutfakta yangın var, vatandaş iftar sofrasını kurarken cebine bakıyor Ali Babacan: Türkiye'de mutfakta yangın var, vatandaş iftar sofrasını kurarken cebine bakıyor

17:20
İsrail, Lübnan’da üniversiteyi vurdu Türkiye’den sert tepki
İsrail, Lübnan'da üniversiteyi vurdu! Türkiye'den sert tepki
17:04
İşte adliye çıkışı tacizcisinin öldüren kadının ilk sözleri: Sinirlerime hakim olamadım
İşte adliye çıkışı tacizcisinin öldüren kadının ilk sözleri: Sinirlerime hakim olamadım
16:53
İngiliz gazetesinden Mücteba Hamaney hakkında bomba iddia
İngiliz gazetesinden Mücteba Hamaney hakkında bomba iddia
16:21
İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’den ilk açıklama
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama
16:12
Trump’ın “1 saatte imha ederiz“ tehdidine İran’dan bomba yanıt
Trump'ın "1 saatte imha ederiz" tehdidine İran'dan bomba yanıt
15:49
Bakan Fidan: Hayale kapılmasınlar, her türlü senaryoya hazırız
Bakan Fidan: Hayale kapılmasınlar, her türlü senaryoya hazırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 17:39:53. #7.13#
SON DAKİKA: 650 kişiye büyük şok: Emeklilikleri iptal edildi, maaşları geri ödeyecekler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.