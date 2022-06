İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Bugün Kovid pandemisinde sağlık sistemimiz dünyaya örnek olmuşsa bu uzun süreçli bir çabanın ve birçok emeğin karşılığıdır. Bugünden yarına olan bir şey değil. Dijital sağlık dediğimizde Türkiye çok iyi çalışmalarla dünyaya örnek olmuş sistemini hayata geçirmiş oldu." ifadelerini kullandı.

Üsküdar Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin ev sahipliğinde düzenlenen "7. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Kongresi" "Dijital Sağlık, Kişiselleştirilmiş Tıp" ana temasıyla başladı.

Üsküdar Üniversitesi, Uluslararası Stratejik Sağlık Araştırmaları Merkezi Derneği (USSAM), Karadeniz Teknik Üniversitesi, Süleyman Demirel, Sakarya, Selçuk, Kırıkkale, Ahi Evran ve Sağlık Bilimi üniversitelerinin Sağlık Yönetimi bölümleri tarafından desteklenen kongrenin açılış törenine İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da katıldı.

Açıklamada açılıştaki konuşmasına yer verilen Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Türkiye'de sağlık hizmetlerinin özellikle son 20 yıldaki gelişiminin ve hazırlığının Kovid salgınında meyvesini verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sağlıktaki gelişimin büyük emektarları var. Kimsenin ve hiçbir toplumun bir şeye hazırlıklı olmadan, bir şeye çalışmadan başarma şansı bulunmuyor. Önce bunu bilmemiz lazım. Bugün Kovid pandemisinde sağlık sistemimiz dünyaya örnek olmuşsa bu uzun süreçli bir çabanın ve birçok emeğin karşılığıdır. Bugünden yarına olan bir şey değil. Dijital sağlık dediğimizde Türkiye çok iyi çalışmalarla dünyaya örnek olmuş sistemini hayata geçirmiş oldu. Bugün 85 milyon nüfuslu ülkede, 17 milyonluk şehirde herhangi bir sağlık hizmetini ve verisini yönetebiliyorsak bu büyük çabaların sonucudur. Türkiye sağlık turizminde başarısını ispatladı, sağlıkta Türkiye'nin bu başarısı, dünya kamuoyu tarafından desteklendi ve takdir edildi. Bunun çok basit bir örneği olarak şu anda sağlık turizminde ülkemize çok gelişmiş ülkelerden gelip sağlık hizmeti almaya çalışan birçok insanın olduğunu görerek ispatlıyoruz. Ülkemiz sağlıkta büyük bir avantaj elde etmiş durumda ama bu avantaj henüz sonuca ulaşmadı."

Kovid 19'un dünyadaki çoğu ülkeye gelecekte sağlıkla ilgili gelişim sürecini iyi yönetebilenlerin belki de dünyayı yönetebileceklerini gösterdiğine işaret eden Memişoğlu, popülasyonu yönetebilmek için sağlıkta dijitalleşmenin şart olduğunu aktardı.

Memişoğlu, "Gelecek sağlıkla ilgili büyük değişimin hazırlığı içinde. Bu değişimi ülke olarak, insan olarak, sağlık yöneticileri olarak, sağlık bilim insanları olarak görüp pozisyonumuzu ve vizyonumuzu ona göre alırsak, bu ülke geçmişte kaçırdığı sanayi devrimi gibi bazı büyük devrimlerin arkasından koşmaktan çok sağlıkla ilgili bu devrimi yakalarsa insanları, toplumları ve ülkeleri kendi peşinden koşturur. Biz şu anda bunun hazırlığını yapmış bulunmaktayız. Yapay zeka terminolojisinin yanlış olduğunu düşünüyorum. Biz yapay akıl üretmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

"Bireysel değil, grup zekasına ihtiyaç var"

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nevzat Tarhan da sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmada bilginin kişiselleşmesinin öneminden bahsetti.

Genetik bilgi ile dijitalleşmenin birlikte olduğu alanın oluşabilmesi için bireysel değil grup zekasına ihtiyaç olduğunu belirten Tarhan, takım olmayı başaramayan kişilerin yarışta geri kalacağını aktardı.

Tarhan, dünyanın gidişatının sağlık hizmetlerinin kalitesini artırma yönünde olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmada da bilginin kişiselleşmesi önemli. Genetik bilgi ile dijitalleşmenin birlikte olduğu alanın oluşabilmesi için bireysel zekalara değil grup zekasına ihtiyaç var. Grup zekası, takım liderliği ve yönetimi ile olur. Takım olmayı başaramayan kişiler bu yarışta geri kalırlar. Bu çok önemli. Takım olabilmek kaynakları verimli kullanmayı da sağlıyor. Kaynak kullanımı bütün alanlarda önemli olduğu gibi sağlıkta da önemli. Kaynağı büyütürken doğru şekilde büyütebilmek ayrı bir bilim dalıdır. 2021'de dijital sağlık konusunda NP model adıyla patent aldık. Hastanede kullandığımız modelde medikal kayıt yapıyoruz. Beyin sinyallerini kaydeden bir algoritma yazdık ve böylece beyin sinyallerini kaydediyoruz.

Yapay zekası ile ilgili bilimsel araştırma projesi çıkardık. Bu projeyi geçtiğimiz yıl hesaplamalı psikiyatri adı altında Amerikan Psikiyatri Derneği'nin kongresinde dünya çapında katılan 10 binin üzerinde üyeye sunduk. Dijital dünyaya girdiğimiz zaman önceden verinin her şey olduğu söyleniyordu. Veri her şey değil aslında her şey veriymiş. Tutulan kalem bile bir veridir. Dijital tabanlı bir evrendeyiz. Madde tabanlı evren felsefesi değişti. Materyal felsefenin açıklaması tatmin etmiyor. Enerji tabanlı evrenden bahsediliyordu şimdi ise dijital tabanlı evren hakkında konuşuluyor. Dijital varlıklar çok önemli. Dijital varlıkları yönetebilen dünyayı da yönetiyor."

"Dünyanın birçok ülkesi Türkiye'nin Kovid-19 mücadelesini referans aldı"

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, dijital dünyanın, yapay zeka ve en sonda "metaverse" olgularının ortaya çıktığını anımsatarak, bunların arkasında hızlı bir dijitalleşme olduğunu aktardı.

Dijitalleşmeyi yakalayanın geleceği de yakalayacağını bildiren Tarhan, "Dünya ciddi şekilde dijital kontrole doğru gidiyor. Böyle bir durumda dijitalleşmenin nesnesi değil öznesi olmalıyız. Muhakkak kendi dijital platformlarımız olacak. Sağlık Bakanlığı dünyaya örnek olacak şekilde bunu başardı. Kovid-19 ciddi bir krizdi ama erkenden dijitalleşerek biz bunu yönetmeyi başardık. Krize hazırlıklı olan ve krize karşı risk planı olan krizi iyi yönetebiliyor. HES kodu uygulaması harika bir uygulamaydı ve dünyada birçok ülke o konuda Türkiye'yi referans aldı. Bu da sağlık yönetiminin bir başarısıdır." ifadesini kullandı.

Kongre dört gün devam edecek

Farklı ülkelerden alanında uzman isimlerin konuşmacı olarak yer aldığı kongre dört gün boyunca dijital ve yüz yüze oturumlarla devam edecek.

Kongrede "Sağlık Hizmetlerinde İnsani Hassasiyet", "Sağlık Ekonomisi", "Pandemi Sonrasında Özel Sağlık Hizmetlerinin Yeni Konumu", "Sağlık Yönetimi Alanında Kitap Yazarlığı ve Editörlük", "Dijital Sağlık ve Kişiselleştirilmiş Tıbba Multidisipliner Yaklaşım", "Sağlık Turizmi" ve "Cancer Research with Innovative Technologies" başlıklı paneller gerçekleştirilecek.