Avrupa'da faaliyet gösteren 75'ten fazla şirket ve sektör kuruluşu, Avrupa Birliği (AB) liderlerine, temiz enerji ve teknoloji yatırımlarını artırmak amacıyla kurulması planlanan Avrupa Rekabetçilik Fonu'nun (ECF) bütçesinin artırılması çağrısında bulundu.

Aralarında EDF, 3M, SolarPower Europe, WindEurope ve Transport & Environment'ın (T&E) da bulunduğu şirket ve sektör kuruluşları, AB üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarına ortak imzalı mektup gönderdi.

Mektupta, Avrupa'nın teknolojik liderlik alanında güç kaybettiği, stratejik teknolojilerin üretimini artırmakta zorlandığı, dalgalı enerji maliyetleri ve dışa bağımlılığın şirketlerin rekabet gücünü olumsuz etkilediği belirtildi.

AB'nin küresel rekabette güç kazanabilmesi için daha fazla kamu yatırımına ihtiyaç duyulduğu ifade edilen mektupta, 2028-2034 döneminde faaliyete geçmesi planlanan Avrupa Rekabetçilik Fonu'nun güçlendirilmesi istendi.

Mektupta, AB Komisyonunun fon kapsamında temiz dönüşüm ve sanayinin karbonsuzlaştırılması için yıllık ortalama 3,3 milyar avroluk kaynak önerdiği, Avrupa'nın yıllık iklim yatırımı açığının ise 344 milyar avro olduğu kaydedildi.

Avrupa Parlamentosunun fonun bütçesini 2025 sabit fiyatlarıyla 26,6 milyar avro artırma önerisinin kabul edilmesi ve ilave kaynağın önemli bölümünün temiz enerji dönüşümü ile sanayinin karbonsuzlaştırılmasına ayrılması talep edilen mektupta, AB'nin 2028'den itibaren enerji arz güvenliğine yönelik sınırlı istisnalar dışında, fosil yakıtlara bağımlılığı uzatacak yeni altyapı projelerine finansman sağlamaması gerektiği ifade edildi.

AB Komisyonu fonun bütçesini 234,3 milyar avro olarak önerdi

AB Komisyonu, 2028-2034 dönemini kapsayan yeni uzun vadeli bütçe teklifinde, Avrupa'nın küresel rekabet gücünü artırmak ve stratejik sektörlerde yatırımları desteklemek amacıyla 234,3 milyar avroluk Avrupa Rekabetçilik Fonu kurulmasını önermişti.

Fon kapsamında savunma, güvenlik ve uzay alanlarına 125,2 milyar avro, dijital teknolojilere 51,5 milyar avro, temiz dönüşüm ve sanayinin karbonsuzlaştırılmasına 26,2 milyar avro ayrılması öngörülüyordu.

Avrupa Parlamentosunun ilgili komitesi ise fonun toplam bütçesinin yaklaşık 264,35 milyar avroya çıkarılmasını önerdi.

Fonun büyüklüğü ve kaynakların dağılımına ilişkin AB kurumları arasındaki müzakereler devam ediyor.

AB liderleri, 26-27 Kasım'da Brüksel'de Birliğin 2028-2034 bütçesine odaklanan bir zirve yapacak. Zirve öncesinde AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Avrupa Rekabetçilik Fonu'nu da içerecek biçimde bütçede ciddi kesinti yapılmasını teklif etti.