8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali - Son Dakika
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Ekonomi

8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali

Festivalde şalgam suyu satışı hedefi 700 bin şişe. Etkinlik 17-20 Ekim'de Merkez Park'ta yapılacak.

14.10.2024 11:49
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Bu yıl 8'incisi düzenlenecek Uluslararası Adana Lezzet Festivali için stoklarını artıran şalgam suyu üreticileri, tescilli içecekten en az 700 bin şişe satmayı hedefliyor.

Valilik tarafından belediyeler, odalar ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla organize edilen festival, 17-20 Ekim'de Merkez Park'ta gerçekleştirilecek.

Kent mutfağı ile sokak lezzetlerinin tanıtılmasının hedeflendiği gastronomi etkinliği, bu yıl "Kökleriyle Adana" temasıyla düzenlenecek.

Festivalde Adana kebabı, ciğer, şırdan ve bici bici gibi yiyeceklerin yanı sıra coğrafi işaretle tescillenen şalgam suyunun da satışı yapılacak.

Siyah havuç, şalgam turpu ve bulgur unu mayasıyla hazırlanan içeceğin üreticileri, etkinlik öncesi hazırlıklarını tamamladı.

"Şalgamın tanınırlığını en üst seviyeye taşımak için çaba gösteriyoruz"

Şalgam Üreticileri Derneği Başkanı Selahiddin Nas, AA muhabirine, Adana ile anılan şalgamın bağışıklık sistemini güçlendirdiğini anlattı.

Ürünün daha çok tanınması için festivali önemsediklerini dile getiren Nas, "Bu tür etkinliklerde şalgamın tanınırlığını en üst seviyeye taşımak için çaba gösteriyoruz. Üyelerimiz bununla ilgili ellerinden geleni yapacak. Şalgamın en lezzetli dönemindeyiz. Tüm ziyaretçileri şalgam içmeye bekliyoruz." diye konuştu.

Nas, festivale 1 milyondan fazla ziyaretçinin beklendiğini ifade ederek, "Geçen sene festivalde 500 bin şişe şalgam suyu tüketildi. Bu yıl esnaf ve ziyaretçi sayısının artacak olmasından dolayı 700-800 bin şişe satmayı hedefliyoruz." dedi.

Şalgam suyunun yapım aşamasına değinen Nas, turp, siyah havuç ve bulgur unu kullanılan ürünün kışın 35-40 gün, yazın ise 15-20 günlük mayalanma süreciyle tüketime hazır hale getirildiğini aktardı.

Nas, Adana şalgamının 53 ülkeye ihraç edildiğini belirterek, "Dernek olarak şalgamı daha fazla ülkeye yayacağımıza inanıyoruz." ifadesini kullandı.

"En iyi ve kaliteli şalgamlarımızı kurduk, ziyaretçileri bekliyoruz"

Merkez Seyhan ilçesi Karasokulu Mahallesi'nde 34 yıldır şalgamcılık yapan Emrah Tilki de festivalden 1 ay önce ürün stoğunu 4 kat artırdıklarını söyledi.

Hummalı hazırlık sürecini tamamladıklarını dile getiren Tilki, şöyle konuştu:

"Normalde günde 250 litre şalgam suyu satıyoruz ancak festival boyunca 750 litreden aşağıya düşmeyiz. Festivale bu yıl yoğun katılım bekliyoruz. Şalgamcılar olarak organizasyona hazırız. En iyi ve kaliteli şalgamlarımızı kurduk, ziyaretçileri bekliyoruz."

Ramazan Tilki de ziyaretçileri memnun edeceklerini belirterek, "Şalgam sularını, demini alması ve tadının daha güzel olması için 15-20 gün önceden kurdum." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Gastronomi, Festival, Ekonomi, Turizm, Yaşam, adana, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali - Son Dakika

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