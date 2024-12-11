81 Yaşındaki Usta, Bakır Semaverleriyle Dikkat Çekiyor - Son Dakika
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Ekonomi

81 Yaşındaki Usta, Bakır Semaverleriyle Dikkat Çekiyor

Samsun'da 81 yaşındaki Ömer Acar, el yapımı bakır semaverlerle hem yurt içi hem de yurt dışından ilgi görüyor.

11.12.2024 23:14
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81 yaşındaki ustanın yaptığı bakır semaverler 20 bin TL'den satılıyor, yurt dışından bile talep görüyor

SAMSUN - Samsun'da 81 yaşındaki semaver ustasının yaptığı bakır semaverler, hem yurt içinden hem de yurt dışından büyük ilgi görüyor. Ustanın geleneksel yöntemlerle ürettiği semaverler 20 bin TL'ye alıcı buluyor.

Bu semaverler, kaliteli işçilik ve geleneksel el yapımı özellikleriyle öne çıkıyor. Yurt dışından bile talep alması, hem semaverin nostaljik değerini hem de ustanın uzun yıllara dayanan deneyimini gözler önüne seriyor. Bu durum, el sanatlarının ve geleneksel zanaatların nasıl günümüzde de değer bulduğunu gösteriyor.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde dükkanı bulunan 81 yaşındaki Ömer Acar, 9 yaşından beri 72 yıldır semaver yapım işinde çalışıyor. Çocuk yaşta başladığı semaver işinde zamanla ustalaşan Ömer Acar, bakır semaverin tamamını kendi el emeği ile ürettiği belirtti. Bakırda pişen yemek ve çayın çok lezzetli olduğunu, insanların bakır semavere ilgi gösterdiğini ifade eden Acar, "Bakırdan, pirinçten, bronzdan siparişe göre semaver üretiyorum. Bakır madeni ezelden beridir var. Sipariş geldiğinde genellikle bakır semaver üretiyorum. Yapması 1 hafta sürüyor. Her şeyi kendi el emeğimle yapıyorum. Yardım almadan yapıyorum. Bu sanatı merak eden hiç yok. Ben de sanatıma çok düşküm, meraklı bir adamım. Benden başka Türkiye'de yok. Semaverin A'dan Z'sine kadar bir tek yapan usta benim. Her zaman derim, aynı işçiliği aynı kaliteyi benden başka bir adam daha yapmış diye duyayım, derhal bırakırım. Yaptığım semaverlere yurt dışından da talep var. Kuzey İrlanda, Kanada, Almanya'ya semaver gönderiyorum. 6 litrelik semaverleri 20 bin TL'ye, 4 buçuk litrelikleri ise 15 bin TL'ye yapıyorum. Bakır tencerenin içinde pişen yemek bile çok lezzetli oluyor. Ben 9 yaşında bu sanata girdim. Halen daha devam ediyorum" dedi.

Coğrafi işaret tescilli Vezirköprü yassı semaveri

Ayrıca Vezirköprü merkezinde bulunan Taşhan'da 200 yıldır el emeği ile üretilen coğrafi işaret tescilli 'yassı semaver' de satılıyor. Tasarımıyla suyun daha çabuk kaynamasına sebep olan semaver, son dönemlerde yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Semaveri üreten ustaların sayısının azalmasından dolayı semaver artık çok az üretiliyor. Taşhan'da semaver satan Saffet Topal, "Vezirköprü semaverinin dünyada eşi benzeri yok. Olamaz çünkü ustası çok az kaldı. Son dönemlerde 2 tane usta kaldı. Bu semaver, lezzet bakımdan diğerlerinden çok farklı. Vezirköprü semaverini fiyatları kalitesine göre değişiyor. 700 ile 3 bin TL arasında satılıyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi 81 Yaşındaki Usta, Bakır Semaverleriyle Dikkat Çekiyor - Son Dakika

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