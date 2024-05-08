9. İstanbul Karbon Zirvesi İklim Değişikliği Kaynaklı Riskleri ve Karbon Ticaretini Ele Aldı - Son Dakika
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Ekonomi

9. İstanbul Karbon Zirvesi İklim Değişikliği Kaynaklı Riskleri ve Karbon Ticaretini Ele Aldı

9. İstanbul Karbon Zirvesi İklim Değişikliği Kaynaklı Riskleri ve Karbon Ticaretini Ele Aldı

Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) tarafından düzenlenen 9. İstanbul Karbon Zirvesi, İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Zirve kapsamında, kuruluşların karbon yönetimine yönelik çalışmaları ödüllendirildi. SÜT-D Başkanı Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu, dernek olarak karbon yönetimi kapasite artışı için toplumda yaygın etki yaratmayı hedeflediklerini belirtti. Zirvenin sonuç raporu kitaplaştırılacak.

08.05.2024 11:32
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Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) tarafından "İklim Değişikliği Kaynaklı Riskler, Fırsatlar ve Karbon Ticareti" temasıyla 9. İstanbul Karbon Zirvesi düzenlendi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, zirve, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İstanbul Teknik Üniversitesi desteğiyle İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Zirve kapsamında, kuruluşların yeşil, dijital ve döngüsel dönüşümlerinde; çevresel, sosyal ve yönetişimsel sürdürülebilirlik göstergelerini güçlendiren karbon yönetimine yönelik çalışmalar ödüllendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği Başkanı Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu, dernek olarak misyon ve vizyon tanımlarına uygun karbon yönetimi kapasite artışı için toplumda yaygın etki yaratmayı hedeflediklerini belirterek, ST Climate desteği sayesinde "karbonsuz karbon zirvesini" gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Çocukların sürdürülebilir yaşam kültürünü kazanması için çalışmalar yaptıklarını anlatan Karaosmanoğlu, her yıl belirledikleri okulun öğrenci, öğretmen ve velileriyle, karbonunu iyi yöneten nesiller yetişmesine katkı sağladıklarını belirtti.

Karaosmanoğlu, dernek olarak başarılı sera gazı salımı azaltımı uygulamalarını ödüllendirdikleri kaydederek, aday sayısıyla rekor kırdıklarını ifade etti. Karaosmanoğlu, zirvenin sonuç raporunun kitaplaştırılacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi 9. İstanbul Karbon Zirvesi İklim Değişikliği Kaynaklı Riskleri ve Karbon Ticaretini Ele Aldı - Son Dakika

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