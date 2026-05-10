Manisa Kitap Fuarı'na Büyükşehir'den ücretsiz ulaşım desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manisa Kitap Fuarı'na Büyükşehir'den ücretsiz ulaşım desteği

Manisa Kitap Fuarı\'na Büyükşehir\'den ücretsiz ulaşım desteği
10.05.2026 16:10  Güncelleme: 16:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 9. Manisa Kitap Fuarı'na ulaşımı kolaylaştırmak için ücretsiz ulaşım hizmeti başlattı. Şehir merkezi, üniversite kampüsü ve ilçelerden yapılan bu destekle kitapseverlerin fuara katılımı artırılacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Kent Parkı'nda düzenlenen 9. Manisa Kitap Fuarı'na vatandaşların kolay ulaşabilmesi için şehir merkezi, üniversite kampüsü ve ilçelerden ücretsiz ulaşım hizmeti başlattı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve TACT Fuarcılık iş birliğiyle düzenlenen 9. Manisa Kitap Fuarı, kitapseverleri ağırlamaya devam ederken, Manisa Büyükşehir Belediyesi de fuar alanına ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla ücretsiz ulaşım desteği sağlıyor.

Manisa'nın kültürel hayatında önemli bir yere sahip olan Kitap Fuarı'na vatandaşların, öğrencilerin ve kitapseverlerin yoğun katılım göstermesi amacıyla ulaşım planlaması yapan Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Kent Parkı'ndaki fuar alanına erişimi kolaylaştırdı.

Eğitime ve gençlerin kitaba erişimine önem veren Manisa Büyükşehir Belediyesi, okul yönetimleri ve öğretmenlerden gelen talepleri Çözmer (Çözüm Merkezi) üzerinden toplayarak özel ulaşım planı oluşturdu. Yapılan planlama kapsamında öğrencilerin toplu halde güvenli şekilde fuar alanına ulaştırılması sağlandı.

Üniversite öğrencilerinin de fuara rahat ulaşabilmesi amacıyla kooperatif otobüsleriyle iş birliği yapılarak kampüs ile Atatürk Kent Parkı arasında her saat başı karşılıklı ring seferleri başlatıldı. Şehir merkeziyle sınırlı kalmayan uygulama kapsamında, ilçelerden gelen ulaşım talepleri de değerlendirilerek fuar alanına ücretsiz araç kaldırıldığı belirtildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, tüm vatandaşların kültür etkinliğine katılım sağlayabilmesi için ulaşım desteği sunduklarını ifade ederek, "Kitabın ve yazarın şehre dokunduğu bu özel etkinlikte, ulaşım desteğimizle her bir vatandaşımızın Atatürk Kent Parkı'ndaki bu kültür şölenine ortak olmasını hedefliyoruz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Belediye, Ekonomi, Ulaşım, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Manisa Kitap Fuarı'na Büyükşehir'den ücretsiz ulaşım desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu: Genel kurul bir kardeşlik meselesi, bayrak ve milli değerler üzerinden tartışma olmaz KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu: Genel kurul bir kardeşlik meselesi, bayrak ve milli değerler üzerinden tartışma olmaz
Düzce’de rafting yapan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti Düzce'de rafting yapan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti
Taksicinin boynuna ip geçirip darbettikleri dehşetin arkasından uyuşturucu ticareti çıktı Taksicinin boynuna ip geçirip darbettikleri dehşetin arkasından uyuşturucu ticareti çıktı
Doktorları bile şaşırtan vaka Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi Doktorları bile şaşırtan vaka! Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi
İran saldırıya hazır Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu İran saldırıya hazır! Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Anneler Günü mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı

17:46
İğne atsanız yere düşmez Batman halkı 1. Lig’e çıkmanın sevincini yaşıyor
İğne atsanız yere düşmez! Batman halkı 1. Lig'e çıkmanın sevincini yaşıyor
17:26
Şampiyon Shakhtar Donetsk Arda Turan Ukrayna’da tarih yazdı
Şampiyon Shakhtar Donetsk! Arda Turan Ukrayna'da tarih yazdı
16:49
Mauro Icardi’den güne damga vuran paylaşım
Mauro Icardi'den güne damga vuran paylaşım
16:36
İBB soruşturmasında Han İnşaat’ın sahibi Orhan Yıldırım gözaltına alındı
İBB soruşturmasında Han İnşaat'ın sahibi Orhan Yıldırım gözaltına alındı
15:52
Belçika Kraliçesi Mathilde, 428 yatırımcıyla birlikte Türkiye’de
Belçika Kraliçesi Mathilde, 428 yatırımcıyla birlikte Türkiye'de
15:32
İran’dan ABD’nin teklifine yanıt Müzakereler savaşın sona erdirilmesine odaklanacak
İran'dan ABD'nin teklifine yanıt! Müzakereler savaşın sona erdirilmesine odaklanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 18:09:46. #7.13#
SON DAKİKA: Manisa Kitap Fuarı'na Büyükşehir'den ücretsiz ulaşım desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.