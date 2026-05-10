Manisa Kitap Fuarı\'na Büyükşehir\'den ücretsiz ulaşım desteği

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Kent Parkı'nda düzenlenen 9. Manisa Kitap Fuarı'na vatandaşların kolay ulaşabilmesi için şehir merkezi, üniversite kampüsü ve ilçelerden ücretsiz ulaşım hizmeti başlattı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve TACT Fuarcılık iş birliğiyle düzenlenen 9. Manisa Kitap Fuarı, kitapseverleri ağırlamaya devam ederken, Manisa Büyükşehir Belediyesi de fuar alanına ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla ücretsiz ulaşım desteği sağlıyor.

Manisa'nın kültürel hayatında önemli bir yere sahip olan Kitap Fuarı'na vatandaşların, öğrencilerin ve kitapseverlerin yoğun katılım göstermesi amacıyla ulaşım planlaması yapan Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Kent Parkı'ndaki fuar alanına erişimi kolaylaştırdı.

Eğitime ve gençlerin kitaba erişimine önem veren Manisa Büyükşehir Belediyesi, okul yönetimleri ve öğretmenlerden gelen talepleri Çözmer (Çözüm Merkezi) üzerinden toplayarak özel ulaşım planı oluşturdu. Yapılan planlama kapsamında öğrencilerin toplu halde güvenli şekilde fuar alanına ulaştırılması sağlandı.

Üniversite öğrencilerinin de fuara rahat ulaşabilmesi amacıyla kooperatif otobüsleriyle iş birliği yapılarak kampüs ile Atatürk Kent Parkı arasında her saat başı karşılıklı ring seferleri başlatıldı. Şehir merkeziyle sınırlı kalmayan uygulama kapsamında, ilçelerden gelen ulaşım talepleri de değerlendirilerek fuar alanına ücretsiz araç kaldırıldığı belirtildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, tüm vatandaşların kültür etkinliğine katılım sağlayabilmesi için ulaşım desteği sunduklarını ifade ederek, "Kitabın ve yazarın şehre dokunduğu bu özel etkinlikte, ulaşım desteğimizle her bir vatandaşımızın Atatürk Kent Parkı'ndaki bu kültür şölenine ortak olmasını hedefliyoruz" dedi. - MANİSA