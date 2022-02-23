AA Finans 4. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı - Son Dakika
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AA Finans 4. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı

23.02.2022 14:52
AA Finans 4. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) 2021 yılının 4. çeyreğinde yüzde 8,7 büyümesini bekliyor.

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) 2021 yılının 4. çeyreğinde yüzde 8,7 büyümesini bekliyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 28 Şubat Pazartesi günü açıklanacak 2021 yılı 4. çeyrek GSYH verilerine ilişkin beklenti anketi, 13 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistler, 2021'in 4. çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 8,7 büyümesini bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin 4. çeyrek büyüme beklentileri, yüzde 6,3 ile yüzde 10,2 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2021 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 11,1 olarak gerçekleşti. Ekonomistlerin 2021 yılı büyüme beklentileri, yüzde 10,8 ile yüzde 11,3 aralığında oldu.

Türkiye ekonomisi, 2021'in üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyümüştü.

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Türkiye İstatistik Kurumu, Gayrisafi, 28 Şubat, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AA Finans 4. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı - Son Dakika


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