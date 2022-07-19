"AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı" başlıklı haberimizin 2. paragrafında yer alan "21 Haziran" ifadesi "21 Temmuz" şeklinde... - Son Dakika
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"AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı" başlıklı haberimizin 2. paragrafında yer alan "21 Haziran" ifadesi "21 Temmuz" şeklinde...

19.07.2022 13:50
"AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı" başlıklı haberimizin 2. paragrafında yer alan "21 Haziran" ifadesi "21 Temmuz" şeklinde...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 14'te sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 14'te sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

AA Finans'ın 21 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 14'te sabit bırakılmıştı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.

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Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 'AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı' başlıklı haberimizin 2. paragrafında yer alan '21 Haziran' ifadesi '21 Temmuz' şeklinde... - Son Dakika

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SON DAKİKA: "AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı" başlıklı haberimizin 2. paragrafında yer alan "21 Haziran" ifadesi "21 Temmuz" şeklinde... - Son Dakika
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