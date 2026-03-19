AB, ABD İthalat Tarife Düzenlemesine Onay Verdi - Son Dakika
AB, ABD İthalat Tarife Düzenlemesine Onay Verdi

19.03.2026 15:26
AP Uluslararası Ticaret Komitesi, ABD'den ithal ürünlerin tarifelerinin kaldırılmasını onayladı.

Avrupa Parlamentosu (AP) Uluslararası Ticaret Komitesi üyeleri, ABD'den ithal edilen tarım ve sanayi ürünlerine uygulanan tarifelerin büyük ölçüde kaldırılmasını öngören düzenlemeye destek verdi.

AP Uluslararası Ticaret Komitesi üyeleri, AB-ABD arasında varılan Turnberry Anlaşması'nın tarife hükümlerini hayata geçirmeyi amaçlayan yasa tekliflerine ilişkin ortak pozisyonlarını 29 "evet", 9 "hayır" oyuyla kabul etti.

Buna göre, ABD'den ithal edilen sanayi ve tarım ürünlerinin büyük kısmında tarifeler kaldırılacak.

Anlaşmaya, ABD'nin AB'ye veya üye ülkelere yeni tarifeler uygulaması halinde sürecin durdurulmasını öngören bir "askıya alma maddesi", gümrük muafiyetlerinin ancak ABD'nin taahhütlerine uyduğunda yürürlüğe girmesini sağlayacak "gün doğumu maddesi" ile çelik ithalatına ilişkin güçlü koruma mekanizması eklenecek.

Söz konusu yasa teklifleri, 26 Mart'ta yapılacak AP Genel Kurulunda oylanacak. Ardından AP ve AB üyesi ülke temsilcileri nihai metni müzakere edecek.

AB ile ABD arasında ticaret anlaşması görüşmeleri Temmuz 2025'te İskoçya'daki ABD Başkanı Donald Trump'a ait Turnberry golf sahasında tamamlanmıştı.

Turnberry Anlaşması kapsamında AB ülkeleri ABD ürünlerine gümrük tarifesi uygulamamayı kabul etmiş, buna karşılık ABD'nin AB ürünlerine yüzde 15 tarife uygulayacağı açıklanmıştı.

AP, ABD'de tarifeler konusunda yaşanan belirsizlik nedeniyle ticaret anlaşması onay sürecini ve AP oylamasını askıya almıştı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB, ABD İthalat Tarife Düzenlemesine Onay Verdi - Son Dakika

SON DAKİKA: AB, ABD İthalat Tarife Düzenlemesine Onay Verdi - Son Dakika
