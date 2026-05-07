AB-ABD Ticaret Anlaşmasında Uzlaşı Yok - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AB-ABD Ticaret Anlaşmasında Uzlaşı Yok

07.05.2026 11:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB kurumları, AB-ABD ticaret anlaşmasının müzakerelerinde henüz uzlaşmaya varamadı.

Avrupa Birliği (AB) kurumları, AB-ABD ticaret anlaşmasının nihai şekline ilişkin müzakerelerde uzlaşı sağlayamadı.

Avrupa Parlamentosu (AP) Uluslararası Ticaret Komitesi Başkanı Bernd Lange, AP temsilcileri ile AB ülkeleri arasında AB-ABD ticaret anlaşmasına ilişkin yapılan müzakereler konusunda açıklamalarda bulundu.

AB-ABD Turnberry ticaret anlaşmasına ilişkin mevzuatın nihai şekli konusunda AB ülkeleri ile ikinci tur görüşmelerin yapıldığını belirten Lange, anlaşma konusundaki görüşmelerde iyi ilerleme kaydetmesine rağmen hala gidilecek yol olduğunu belirtti.

Lange, anlaşmadaki koruma mekanizması, ana düzenlemenin gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi konusunda ilerleme sağlandığını ancak sürecin tamamlanmadığını ifade etti.

Ticaret anlaşmasının özü ve ruhuna uygun hareket edilmesini sağlamak için hızlı ve sorumlu şekilde çalışmaya devam edeceklerini anlatan Lange, temsilcilerin bir sonraki müzakere turunu 19 Mayıs'ta Strasburg'da yapacaklarını belirtti.

Lange, "AB ve ABD'deki vatandaşlara ve şirketlere fayda sağlayacak ek güvenceler sunmak amacıyla AP'nin yetkisini kullanmaya ve savunmaya her zamankinden daha kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

AB ile ABD arasında ticaret anlaşması görüşmeleri, Temmuz 2025'te İskoçya'daki ABD Başkanı Donald Trump'a ait Turnberry golf sahasında tamamlanmıştı.

Anlaşma kapsamında, AB ülkeleri ABD ürünlerine gümrük tarifesi uygulamamayı kabul etmiş, buna karşılık ABD'nin AB ürünlerine yüzde 15 tarife uygulayacağı açıklanmıştı.

AB tarafının yapılan anlaşmanın onay sürecini halen tamamlayamaması ABD'nin tepkisini çekmişti.

Trump, cuma günü ticaret anlaşmasına uymadığı gerekçesiyle AB menşeli otomobil ve kamyonlara uygulanan gümrük vergisi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını duyurmuştu.

AB ülkelerinin büyük kısmı Trump'ın tehdidinin ardından anlaşmanın hızla yasalaştırılarak yürürlüğe konmasını isterken, AP temsilcileri, metne ABD tarafının anlaşmayı ihlal etmesi durumunda doğrudan yürürlüğe girecek çeşitli tedbir maddeleri eklenmesini talep ediyor.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB-ABD Ticaret Anlaşmasında Uzlaşı Yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın’ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde Sergen Yalçın'ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde
İşte Aziz Yıldırım’ın Fenerbahçe’yi emanet edeceği hoca İşte Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'yi emanet edeceği hoca
Barış umutları sonrası İran Devrim Muhafızları’ndan Hürmüz Boğazı kararı Barış umutları sonrası İran Devrim Muhafızları'ndan Hürmüz Boğazı kararı
YILDIRIMHAN, İsrail’de büyük panik yarattı Sorulan soru her şeyi özetliyor YILDIRIMHAN, İsrail'de büyük panik yarattı! Sorulan soru her şeyi özetliyor
Ülkede şok uygulama Zorbalık yapan öğrencilere “sopa cezası“ getirildi Ülkede şok uygulama! Zorbalık yapan öğrencilere "sopa cezası" getirildi
Mahmut Tuncer’in gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun siyasetçi olduğu ortaya çıktı Mahmut Tuncer'in gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun siyasetçi olduğu ortaya çıktı

12:01
İşte ODTÜ bahar şenliğindeki olayların başlama anı
İşte ODTÜ bahar şenliğindeki olayların başlama anı
11:55
Alperen Şengün’e büyük ayıp Adı 1. sırada çıktı
Alperen Şengün'e büyük ayıp! Adı 1. sırada çıktı
11:34
Kızının istismar edildiğini öğrendi, karakolda fenalaşıp öldü
Kızının istismar edildiğini öğrendi, karakolda fenalaşıp öldü
11:29
Beklenen veriler açıklandı: İşte 17 aydır aralıksız altın toplayan ülke
Beklenen veriler açıklandı: İşte 17 aydır aralıksız altın toplayan ülke
11:26
Acun Ilıcalı’dan kendi yıldızı hakkında bomba Fenerbahçe sözleri: 25 golden aşağı atmaz
Acun Ilıcalı'dan kendi yıldızı hakkında bomba Fenerbahçe sözleri: 25 golden aşağı atmaz
11:16
Mısır televizyonunda “Yıldırımhan“ övgüsü: İslam’ın kurtuluşuna vesile olmasını Allah’tan diliyoruz
Mısır televizyonunda "Yıldırımhan" övgüsü: İslam’ın kurtuluşuna vesile olmasını Allah’tan diliyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 12:07:51. #7.13#
SON DAKİKA: AB-ABD Ticaret Anlaşmasında Uzlaşı Yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.