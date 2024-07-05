AB, Amazon'dan Dijital Kurallara Uyum Bilgisi İstiyor - Son Dakika
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Ekonomi

AB, Amazon'dan Dijital Kurallara Uyum Bilgisi İstiyor

Avrupa Birliği (AB), çevrim içi alışveriş sitesi Amazon'dan ürün tavsiye sistemleri gibi çeşitli alanlarda Birlik dijital kurallarına uyumu konusunda detaylı bilgi sunmasını talep etti. AB Komisyonu, Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında, ABD merkezli çevrim içi alışveriş platformu Amazon'dan resmen bilgi talep edildiğini açıkladı. Amazon'dan özellikle tavsiye sistemlerinin şeffaflığına ilişkin hükümlere uygunluğu, bu tür sistemler için uygulanan faktörler, özellikler, sinyaller, bilgiler, ham veriler ve kullanıcılara profil oluşturulmasından vazgeçmeleri için sunulan seçenekler hakkında ayrıntı istendiği bildirilen açıklamada, şirketin reklamlarda arayüz tasarımı konusunda daha fazla bilgi sunması, risk değerlendirme raporuna ilişkin de destekleyici belgeler göndermesi gerektiği kaydedildi.

05.07.2024 14:29
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Avrupa Birliği (AB), çevrim içi alışveriş sitesi Amazon'dan ürün tavsiye sistemleri gibi çeşitli alanlarda Birlik dijital kurallarına uyumu konusunda detaylı bilgi sunmasını talep etti.

AB Komisyonu, Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında, ABD merkezli çevrim içi alışveriş platformu Amazon'dan resmen bilgi talep edildiğini açıkladı.

Açıklamada, AB'nin, Amazon'dan tavsiye sistemleri ve parametrelerinin şeffaflığıyla ilgili yükümlülüklere uyum için platformun aldığı önlemler, reklamların ayrıntıları ve risk değerlendirme raporu gibi konularda bilgi istediği belirtildi.

Amazon'dan özellikle tavsiye sistemlerinin şeffaflığına ilişkin hükümlere uygunluğu, bu tür sistemler için uygulanan faktörler, özellikler, sinyaller, bilgiler, ham veriler ve kullanıcılara profil oluşturulmasından vazgeçmeleri için sunulan seçenekler hakkında ayrıntı istendiği bildirilen açıklamada, şirketin reklamlarda arayüz tasarımı konusunda daha fazla bilgi sunması, risk değerlendirme raporuna ilişkin de destekleyici belgeler göndermesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, istenen bilgilerin 26 Temmuz'a kadar sağlanması gerektiği ve Komisyon'un bir sonraki adımı yanıtları değerlendirerek atacağı belirtilerek, Komisyon'un, bilgi talebine yanlış, eksik veya hatalı yanıt verilmesi halinde şirketlere para cezası kesebileceği anımsatıldı.

AB'nin kullanıcı sayısı itibarıyla Amazon'u çok büyük çevrim içi platform olarak tanımladığı hatırlatılan açıklamada, bu nedenle şirketin daha sıkı kurallara tabi olduğu belirtildi.

AB'nin yeni teknoloji kuralları kapsamında Avrupa'da faaliyet gösteren büyük şirketler ve dijital platformların katı kurallara uyması gerekiyor. AB, kurallarını ihlal eden firmalara yüksek para cezası uygulayabiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi AB, Amazon'dan Dijital Kurallara Uyum Bilgisi İstiyor - Son Dakika

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