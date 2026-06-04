AB, Bankaların Piyasa Risklerine Yeni Yükümlülükleri 3 Yıl Erteledi - Son Dakika
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AB, Bankaların Piyasa Risklerine Yeni Yükümlülükleri 3 Yıl Erteledi

04.06.2026 16:51
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AB, bankaların piyasa risklerine yönelik yeni sermaye yükümlülüklerini 3 yıl erteledi.

Avrupa Birliği (AB), bankaların piyasa risklerine ilişkin yeni sermaye yükümlülüklerinin uygulanmasını 3 yıl erteledi.

AB Komisyonu, Basel III küresel bankacılık standartlarının bir parçası olan ve bankaların alım-satım faaliyetlerinden kaynaklanan risklerin daha doğru ölçülmesinin amaçlandığı Ticaret Hesabının Temel Gözden Geçirilmesi (FRTB) kurallarında geçici değişikliklerin kabul edildiğini açıkladı.

Açıklamada, AB bankacılık sektörünün uluslararası rakipleriyle eşit şartlarda rekabet edebilmesini sağlamak amacıyla bankalar için yeni piyasa riski sermaye çerçevesinin uygulanmasına yönelik hedefli ve geçici değişiklikler getirildiği belirtildi.

Bu kapsamda, bankaların piyasa risklerine ilişkin yeni sermaye yükümlülüklerinin uygulanması 3 yıl ertelenirken, geçici değişikliklerin ise 1 Ocak 2027'den itibaren 3 yıl süreyle geçerli olacağı bildirildi.

AB Komisyonunun Finansal Hizmetlerden Sorumlu Üyesi Maria Luis Albuquerque, konuya ilişkin açıklamasında, "Avrupa bankaları, uluslararası emsalleriyle eşit şartlarda rekabet edebilmelidir. Bu hedefli ve zaman sınırlı önlemler, Basel standartlarına olan bağlılığımızı sürdürürken küresel finans piyasalarında eşit bir rekabet ortamının korunmasına yardımcı olmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Albuquerque, geçici değişiklikler sayesinde AB bankalarının önlerini daha iyi görebileceğini, bu süreçte diğer önemli bölgelerdeki gelişmeleri takip edeceklerini belirtti.

Basel III kapsamında hazırlanan FRTB kuralları, bankaların alım-satım faaliyetlerinden kaynaklanan riskler için daha fazla sermaye ayırmasını gerektiriyor.

AB bankalarının söz konusu kuralları normal şartlarda 1 Ocak 2027'den itibaren tam olarak uygulamaya başlaması gerekiyordu. Ancak ABD, İngiltere ve diğer bazı büyük finans merkezlerinde düzenlemelerin henüz yürürlüğe girmemesi nedeniyle AB de uygulamayı erteleme yoluna gitti.

AB Komisyonunun hazırladığı önlemler, Avrupa Parlamentosu veya AB Konseyi tarafından itiraz gelmemesi halinde yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB, Bankaların Piyasa Risklerine Yeni Yükümlülükleri 3 Yıl Erteledi - Son Dakika

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