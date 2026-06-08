AB Çelik Sektörünü Koruma Önlemleri Alıyor - Son Dakika
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AB Çelik Sektörünü Koruma Önlemleri Alıyor

08.06.2026 12:28
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AB, çelik ithalat kotalarını azaltıp gümrük vergilerini artırarak çelik sektörünü koruyacak.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, çelik sektörünü korumak için ithalat kotalarını azaltacak ve gümrük vergilerini artıracak önlemleri onayladı.

AB Konseyi, üye ülke temsilcilerinin Birliğin çelik sektörünü küresel kapasite fazlasına karşı korumak amacıyla hazırlanan tedbirleri kabul ettiklerini duyurdu.

Buna göre, küresel çelik sektöründeki üretim fazlasının AB piyasasında yol açtığı olumsuz etkileri sınırlamak üzere tarife kontenjanı sistemi yeniden düzenlenecek. Bu çerçevede ithalat kotaları azaltılırken kotayı aşan ithalata daha yüksek gümrük vergileri uygulanacak. AB'nin gümrüksüz çelik ithalatı, yılda 18,3 milyon tonla sınırlandırılacak.

AB'nin gümrüksüz çelik ithalat kotaları, 2024 seviyelerine göre yaklaşık yüzde 47 azaltılırken kota miktarını aşan ithalata uygulanan gümrük vergisi de yüzde 25'ten 50'ye yükseltilecek.

Çeliğin menşeinin ilk eritildiği ve döküldüğü yere göre belirlendiği "eritme ve dökme" kuralı da getirilecek.

Yeni düzenleme, 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girecek.

Çelik, savunma dahil olmak üzere stratejik açıdan önemli birçok sektörde kullanılması nedeniyle AB ekonomisi için temel ürünler arasında yer alıyor.

AB, ucuz ithal çelik ürünlerle rekabette sorun yaşıyor

AB, dünyanın üçüncü büyük çelik üreticisi konumunda ancak son dönemde Birlik, ucuz ithal çelik ürünlerle rekabette sorun yaşıyor. 20'den fazla AB ülkesinde faaliyetteki çelik sektörü 300 bin kişiye doğrudan, 2,5 milyon kişiye de dolaylı istihdam sağlıyor.

Sektör, sıklıkla AB'den korunma önlemleri talep ediyor.

AB çelik üreticileri, artan ithalat ve ABD tarafından uygulanan yüzde 50'lik gümrük vergileri nedeniyle yalnızca yüzde 65 kapasiteyle faaliyet gösteriyor.

Yeni önlemlerle kapasite kullanımının yüzde 80'e çıkarılması hedefleniyor.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB Çelik Sektörünü Koruma Önlemleri Alıyor - Son Dakika

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