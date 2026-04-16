AB, Cernavoda Nükleer Santrali için Soruşturma Açtı - Son Dakika
AB, Cernavoda Nükleer Santrali için Soruşturma Açtı

16.04.2026 17:31
AB, Romanya'nın reaktör desteğinin kurallara uygunluğunu araştırıyor.

Avrupa Birliği (AB), Romanya'nın Cernavoda Nükleer Santrali'ndeki reaktörün faaliyet süresinin uzatılmasını sağlamayı planladığı kamu desteği hakkında soruşturma başlattı.

AB Komisyonu, Romanya'nın Cernavoda Nükleer Santrali'ndeki 1 numaralı reaktörün 30 yıl daha faaliyet gösterebilmesi amacıyla yenilenmesini içeren destek planı hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.

Açıklamada, Romanya'nın planladığı kamu desteğinin AB kurallarına uygun olup olmadığının değerlendirileceği bildirildi.

706 megavatlık elektrik üretim kapasitesine sahip reaktörün 1996 yılında ticari faaliyete başladığı ve Romanya'nın elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unu karşıladığı anımsatılan açıklamada, reaktörün öngörülen ömrünün 2027'de sona ereceği belirtildi.

Açıklamada, yaklaşık 3,2 milyar avroluk projeye Romanya'nın 600 milyon avro hibe, kredi garantileri, 30 yıl süreli iki yönlü fark sözleşmesi ve düzenleyici değişimlere karşı koruma mekanizması kurarak destek vermeyi planladığı ifade edilerek, söz konusu tedbirlerin AB kamu yardımı kurallarına uygun olup olmadığı konusunda şüpheler bulunduğu kaydedildi.

AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonunun görev alanına giriyor.

AB ülkeleri, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AB, Cernavoda Nükleer Santrali için Soruşturma Açtı - Son Dakika

