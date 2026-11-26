Avrupa Birliği'nin (AB) Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) fosil yakıtlardan uzaklaşmaya yönelik açık bir hüküm içermediği gerekçesiyle nihai uzlaşı taslağını reddetmesi ve metan emisyonlarına ilişkin kendi kurallarının uygulanmasını ertelemek üzere adım atması, Birliğin iklim politikasındaki çelişkiyi ortaya koyuyor.

COP31'de Türkiye ve Avustralya'nın yoğun diplomatik çabalarıyla hazırlanan nihai uzlaşı metni, AB ve bazı ülkelerin itirazları nedeniyle kabul edilmedi.

AB, fosil yakıtlardan uzaklaşmaya yönelik açık ifadeler içermediği gerekçesiyle nihai karar taslağına karşı çıktı.

BM iklim konferanslarında kararların oybirliğiyle alınması nedeniyle AB'nin itirazı, kapsamlı bir siyasi anlaşmaya varılmasının önündeki engellerden biri oldu.

Müzakerelerde Suudi Arabistan ve bazı petrol üreticisi ülkelerin fosil yakıtlara ilişkin ifadelerin metne dahil edilmesine karşı çıkması da uzlaşmayı zorlaştırdı.

AB anlaşmasız sonucu göze aldı

AB Komisyonunun iklimden sorumlu üyesi Wopke Hoekstra, 21 Kasım'da müzakereler devam ederken gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ya iyi bir anlaşma olacak ya da hiç anlaşma olmayacak." ifadesini kullandı.

Bu açıklama, AB'nin müzakere masasında uzlaşmacı bir tutum sergilemeyeceğinin işareti olarak değerlendirildi.

AB Komisyonu da konferansın ardından yaptığı açıklamada, daha iyi bir metin ortaya çıkmasına yönelik beklenti kalmaması üzerine AB'nin müzakerelerden çekilmeyi tercih ettiğini bildirdi.

Komisyon, fosil yakıt kullanımını çevre dostu gösteren bir kararı destekleyemeyeceklerini savundu.

COP31'de Suudi Arabistan'ın uzlaşmaya yanaşmamasına AB de müzakerelerde tutumunu sertleştirerek karşılık verdi. Bu durum, karar alınmasını engelleyen unsurlardan biri oldu.

AB, bazı metan kurallarının uygulanmasını 2 yıl ertelemek üzere anlaştı

AB, COP31'de fosil yakıtlardan uzaklaşmaya ilişkin daha açık ifadeler talep ederken, Birlik içinde enerji arzı güvenliği gerekçesiyle metan emisyonlarına ilişkin bazı yükümlülüklerin uygulanmasını ertelemek üzere adım attı.

Avrupa Parlamentosu (AP) ile AB Konseyi, Antalya'daki müzakereler sürerken 19 Kasım'da metan emisyonu kurallarının uygulanmasını 2 yıl ertelemek üzere geçici anlaşmaya vardı.

Anlaşmaya göre, ham petrol, doğal gaz ve kömür ithalatçılarına yönelik metan emisyonlarını izleme, raporlama ve doğrulama yükümlülükleri 1 Ocak 2027 yerine 1 Ocak 2029'da uygulanmaya başlayacak. İthalatçılar ve AB'deki üreticiler için metan yoğunluğunu raporlama yükümlülüğü de Ağustos 2028'den Ağustos 2030'a ertelenecek.

AB Komisyonu, Orta Doğu'daki çatışmanın küresel enerji piyasaları üzerindeki baskısına işaret ederek ertelemenin enerji arzı güvenliğine yönelik ilave riskleri önlemeyi amaçladığını savunuyor.

AB'nin enerji politikaları ile iklim talepleri arasındaki çelişki

AB'nin uluslararası iklim müzakerelerinde fosil yakıtlardan uzaklaşma konusunda katı tutum sergilemesi, Birliğin kendi enerji güvenliğini sağlamak amacıyla izlediği politikaların da sorgulanmasına neden oluyor.

Jeopolitik gelişmeler, enerji tedarikinde yaşanan aksaklıklar, yüksek enerji maliyetleri ve Avrupa sanayisinin rekabet gücündeki sorunlar, AB'nin iklim politikaları üzerindeki baskıyı artırıyor.

Avrupa'nın petrol ve doğal gaz stoklarını yeniden güçlendirme ihtiyacı, rafinerilerin faaliyetlerini sürdürmesi, kömür ve doğal gaz santrallerinin enerji arzındaki rolü ve metan emisyonlarına ilişkin kuralların esnetilmesi yönündeki talepler, Birliğin iklim hedefleri ile enerji güvenliği öncelikleri arasındaki gerilimi ortaya koyuyor.

Bazı Avrupa ülkelerinde petrol ve doğal gaz üretiminin artırılmasına yönelik tartışmalar da devam ediyor.

AB'nin kendi ekonomik ve stratejik ihtiyaçları doğrultusunda iklim politikalarında esnekliğe gitmesi, buna karşılık uluslararası müzakerelerde diğer ülkelerden daha katı taahhütler talep etmesi, Birliğin yaklaşımının tutarlılığı konusunda soru işaretleri oluşturuyor.

Avrupa'nın iklim finansmanında da isteksiz tutumu

AB'nin COP31 öncesinde gelişmekte olan ülkelerin yeni iklim finansmanı taleplerine mesafeli yaklaşması da Birliğin iklim diplomasisindeki önceliklerini gündeme taşıdı.

AB'nin artan kamu harcamaları ve bütçe baskıları nedeniyle yeni iklim finansmanı taahhütlerine karşı çıkacağı beklentisi doğmuştu.

Avrupa'nın bir yandan küresel iklim hedeflerinin güçlendirilmesini talep ederken diğer yandan gelişmekte olan ülkelerin finansman ihtiyaçları konusunda yeni yükümlülükler üstlenmek istememesi, iklim müzakerelerindeki görüş ayrılıklarının bir diğer boyutunu oluşturdu.

AB'nin iklim ilkeleri ile ekonomik çıkarları arasındaki gerilim

AB'nin enerji krizinin etkilerini gidermek ve fosil yakıt tedarikini güvence altına almak için farklı seçenekleri değerlendirmesi, bu yakıtlardan uzaklaşmaya yönelik politikalarıyla gerilim oluşturuyor.

AB'nin kısa vadede petrol, doğal gaz ve kömüre olan ihtiyacının devam etmesi, fosil yakıtlardan uzaklaşmaya ilişkin yeni uluslararası taahhütlerin kendi enerji politikaları üzerindeki olası etkilerini de artırıyor.

AB'nin COP31'deki itirazlarını iklim ilkeleriyle gerekçelendirmesi bu çerçevede dikkati çekiyor.