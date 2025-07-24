AB'de Güneş Enerjisi Büyümesinde Durgunluk - Son Dakika
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Ekonomi

AB'de Güneş Enerjisi Büyümesinde Durgunluk

24.07.2025 14:36
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AB ülkelerinde güneş enerjisi kapasite artışı, desteklerin azalması nedeniyle düşüş gösteriyor.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde, desteklemelerdeki düşüş nedeniyle güneş enerjisi alanındaki kapasite artışının bu yıl geçen yılın gerisinde kalacağı bildirildi.

Avrupa'da güneş enerjisi sektörünü temsil eden Brüksel merkezli dernek Solar Power Europe, "AB Güneş Enerjisi Pazarı Görünümü: 2025 Yıl Ortası Analizi" başlıklı çalışmasını yayımladı.

Çalışmada, bu yılın haziran ayında güneş enerjisinin ilk defa AB'nin en büyük elektrik kaynağı haline geldiği ve enerji tüketimin yüzde 22,1'ini sağladığı ifade edildi.

Avrupa'da yıllar süren hızlı büyümenin ardından güneş enerjisi pazarının 2024 yılında durgunlaştığı anımsatılan çalışmada, pazarın 2025 yılında düşük elektrik fiyatları ve zayıflayan destek programlarının etkisiyle daralmasının beklendiğine işaret edildi.

Çalışmada, AB'de yeni güneş enerjisi kurulumunun 2022'de yüzde 47, 2023'te yüzde 51 arttığı; bu alanda büyümenin 2024'te ise yüzde 3,3 seviyesinde kaldığı anımsatıldı.

AB güneş enerjisi kurulumunun son 10 yıllık dönem içinde ilk defa bu yıl daralmasının öngörüldüğüne dikkat çekilen çalışmada, 2025 döneminde yeni güneş enerjisi kurulumun geçen seneye kıyasla daha düşük olacağı ifade edildi.

Çalışmada, AB'de 2024 yılında 65,1 gigavat yeni güneş enerjisi kapasitesi kurulduğu, bu rakamın 2025 yılında yüzde 1,4 gerileyerek 64,2 gigavat seviyesine ineceği belirtildi.

Sektördeki durgunluğun özellikle konut tipi güneş enerjisi sistemleri olmak üzere, çatı kurulumlarından kaynaklandığı bildirilen çalışmada, düşen elektrik fiyatları ve zayıflayan destekler nedeniyle güneş enerjisine yatırımların ertelenmeye başladığı kaydedildi.

Çalışmada, bu durumun AB'nin 2030 yılı için belirlediği güneş enerjisinden elektrik üretim hedefine ulaşması konusunda endişelere neden olduğu bildirildi.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Ekonomi, Enerji, Güncel, Çevre, Güneş, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB'de Güneş Enerjisi Büyümesinde Durgunluk - Son Dakika

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