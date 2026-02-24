AB'de Yeni Otomobil Satışları Düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AB'de Yeni Otomobil Satışları Düştü

24.02.2026 11:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ocak ayında Avrupa'da yeni otomobil satışları, geçen yıla göre %3,9 azalarak 799 bin 625 oldu.

Avrupa Birliği (AB) pazarında yeni otomobil satışları, ocak ayında yıllık bazda yüzde 3,9 gerileyerek 799 bin 625'e indi.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin ocak ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

Buna göre, AB ülkelerinde yeni otomobil satışları ocakta, 2025'in aynı ayına göre yüzde 3,9 azalarak 799 bin 625 oldu.

Ocak ayında, Birlik üyesi ülkelerde satılan yeni otomobillerin yüzde 38,6'sı hibrit, yüzde 22'si benzinli, yüzde 19,3'ü elektrikli, yüzde 9,8'i fişli (Plug-In) hibrit, yüzde 8,1'i dizel ve yüzde 2,2'si de diğer yakıt türlerinde oldu.

Elektrikli otomobil satışları, ocakta yıllık bazda yüzde 24,2 artarak 154 bin 230'a ulaştı. Tam elektrikli, hibrit ve fişli hibrit modellerin toplam satışlardaki payı da yüzde 67,7'yi buldu.

Yeni otomobil satışları, ocakta geçen yılın aynı dönemine göre Almanya ve Fransa'da yüzde 6,6 azalırken İspanya'da yüzde 1,1 ve İtalya'da yüzde 6,2 arttı.

Otomotiv üreticilerine göre ocak ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 219 bin 708 araçla Volkswagen Grubu yaptı.???????

Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları bünyesinde barındıran Stellantis Grubu, 145 bin 750 satışla ikinci sırada yer aldı. Renault Grubu ise 75 bin 243 yeni otomobille üçüncü oldu.

Kaynak: AA

Otomobil, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB'de Yeni Otomobil Satışları Düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elleri kelepçeli cepleri boş Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe Elleri kelepçeli cepleri boş! Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe
7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade Hesaptaki para soruldu 7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade! Hesaptaki para soruldu
Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma
Bütün ülke Hyeon-gyu Oh’u konuşuyor Bütün ülke Hyeon-gyu Oh'u konuşuyor
6 ayda neler oldu neler: İşte Azerbaycan Manatı’nın TL karşısındaki değeri 6 ayda neler oldu neler: İşte Azerbaycan Manatı'nın TL karşısındaki değeri
Mucize kurtuluş 7. kattan düşen çocuğu havada yakaladı Mucize kurtuluş! 7. kattan düşen çocuğu havada yakaladı

11:54
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor
11:38
Kerim Rahmi Koç, Asensio’nun golünde kendinden geçti
Kerim Rahmi Koç, Asensio'nun golünde kendinden geçti
11:27
Real Madrid’in kabusu yaşadığı maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü
Real Madrid'in kabusu yaşadığı maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü
11:26
Merkez Bankası ilk kez açıkladı: İşte vatandaşın enflasyon ve dolar tahmini
Merkez Bankası ilk kez açıkladı: İşte vatandaşın enflasyon ve dolar tahmini
11:25
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
10:48
Bahçeli, okullara gönderilen Ramazan genelgesi konusunda tavrını belli etti
Bahçeli, okullara gönderilen Ramazan genelgesi konusunda tavrını belli etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 12:03:31. #.0.4#
SON DAKİKA: AB'de Yeni Otomobil Satışları Düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.