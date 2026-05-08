AB'den Jet A Yakıtı Tavsiyesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AB'den Jet A Yakıtı Tavsiyesi

08.05.2026 15:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Orta Doğu krizi nedeniyle AB, Jet A-1 yerine Jet A yakıtına geçiş için güvenlik tavsiyeleri yayımladı.

Avrupa Birliği'nin (AB) uçuş emniyeti kurumu, Orta Doğu'daki kriz nedeniyle Avrupa'da yaygın kullanılan Jet A-1 tipi havacılık yakıtında yaşanabilecek arz sıkıntısına karşı Jet A tipi yakıt kullanımına ilişkin güvenlik tavsiyeleri yayımladı.

Köln merkezli Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansının (EASA) bilgi bülteninde Orta Doğu ve Basra Körfezi'ndeki durumun Avrupa'da geleneksel olarak kullanılan Jet A-1 tipi havacılık yakıtının tedarikini etkilediğine işaret edildi.

Bültende, "Bu nedenle havacılık ve yakıt tedarik sektöründeki paydaşlar, olası yakıt açığını gidermek amacıyla dünyanın farklı bölgelerinden temin edilen Jet A tipi yakıtın kullanımının uygulanabilirliğini değerlendiriyor." ifadesi kullanıldı.

EASA'nın Jet A-1 kullanılan ortamda Jet A tipi yakıtın güvenli şekilde yönetilmesine rehberlik etmeyi amaçladığına değinilen bültende, "Jet A tipi yakıt halihazırda Kuzey Amerika'da, Avrupa'ya yapılan uçuşlar da dahil olmak üzere kullanılıyor. Ancak geleneksel olarak Jet A-1 kullanılan pazarlarda bu yakıtın devreye alınmasının dikkatli şekilde yönetilmesi gerekiyor." ifadesi yer aldı.

Bültende, operatörlerin yakıt özelliklerindeki farklılıkların farkında olması gerektiği, özellikle Jet A yakıtının Jet A-1'e kıyasla daha yüksek maksimum donma noktasına sahip olduğuna dikkat çekilerek, hava yolu şirketlerinin, havalimanlarının ve ilgili hizmetleri sunanların söz konusu farklılıklardan kaynaklanan tüm riskleri doğru şekilde yönetmesi gerektiği belirtildi.

AB'den havacılık kılavuzu

AB Komisyonu, bugün krizin havacılık sektörü üzerindeki etkilerini hafifletmeye yardımcı olabilecek mevcut AB kuralları kapsamındaki esneklikleri açıklayan bir kılavuz yayınladı.

Orta Doğu'da çatışmaların sürmesi halinde ortaya çıkabilecek olası jet yakıtı kıtlığının etkilerini ele alan kılavuz, mevcut AB kuralları kapsamında yakıt ikmal yükümlülükleri, yakıt ek ücretleri, havaalanı slotları, kamu hizmeti yükümlülükleri ve hava yolu yolcu haklarına ilişkin düzenlemeleri açıklığa kavuşturdu.

Kılavuzda, uçuş iptallerinden etkilenen yolcuların mevcut hava yolu yolcu haklarından yararlanmaya devam edeceği belirtilerek, yolcuların bilet ücretinin iadesi, alternatif güzergaha yönlendirme ve son dakika iptallerinde tazminat hakkına sahip olduğu ifade edildi.

Hava yolu şirketlerinin yalnızca iptalin yerel yakıt kıtlığı gibi olağanüstü koşullardan kaynaklandığını kanıtlaması halinde tazminat ödemeden muaf tutulabileceği kaydedilen kılavuzda, AB Komisyonunun, yüksek yakıt fiyatlarını tek başına olağanüstü durum olarak değerlendirmeyeceği bildirdi.

Kılavuzda, AB kuralları kapsamında, şirketlerin nihai bilet fiyatlarını önceden göstermek zorunda olduğu anımsatılarak, bu nedenle yakıt ek ücreti gibi ilave bedellerin sonradan geriye dönük şekilde uygulanamayacağının altı çizildi.

AB Komisyonunun bazı hava yolu hatlarının kapanmasını önlemeye yardımcı olmak amacıyla, düzenlemeler kapsamındaki yüzde 90'lık yakıt ikmal zorunluluğuna muafiyet tanıyabileceği anımsatılan kılavuzda, havalimanı slotlarına ilişkin olarak da yakıt tedarik sorunları nedeniyle şirketlerin normal iniş-kalkış slot kullanım yükümlülüklerinden muaf tutulabileceği ifade edildi.

IATA'dan Avrupa'ya Jet A yakıtı önerisi

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), Orta Doğu'daki savaşın sürmesi halinde dünyanın bazı bölgelerinde havacılık yakıtı sıkıntısı yaşanabileceğini belirterek, Avrupa'da alternatif olarak Jet A yakıtı kullanımının sektör için önemli esneklik sağlayabileceğini bildirdi.

IATA Uçuş ve Teknik Operasyonlar Direktörü Stuart Fox tarafından yayımlanan değerlendirmede, Orta Doğu'daki savaş nedeniyle küresel havacılık yakıtı tedariki üzerindeki baskının arttığına işaret edildi.

Mevcut durumda ticari havacılıkta ağırlıklı olarak Jet A-1 ve Jet A olmak üzere iki temel yakıt türünün kullanıldığı belirtilen değerlendirmede, Jet A-1'in uluslararası operasyonlarda standart yakıt olduğu, Jet A'nın ise daha çok Kuzey Amerika'da kullanıldığı kaydedildi.

Değerlendirmede Avrupa'daki hava yolu şirketlerinin gerektiğinde Kanada'daki taşıyıcılar gibi Jet A ile Jet A-1 arasında geçiş yapabilecek şekilde operasyonlarını sürdürebileceğine dikkat çekildi.

Avrupa'da jet yakıtı krizi

Orta Doğu'daki çatışmalar ve Hürmüz Boğazı'ndan sevkiyatların aksaması nedeniyle Avrupa'da petrol ve doğal gaz fiyatlarında hızlı artış yaşandı. Avrupa'da özellikle jet yakıtı fiyatları geçen yıla göre iki katından fazla arttı.

AB rafinerileri normal şartlarda jet yakıtı tüketiminin yüzde 70'ini karşılayabiliyor. Kalan kısmı ise özellikle Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden ithal ediliyor.

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, geçen ay Avrupa'nın kısa süre içinde jet yakıtı kıtlığı riskiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunmuştu.

Hollanda merkezli hava yolu şirketi KLM, artan yakıt maliyetleri nedeniyle bu ay Avrupa içinde 160 uçuşu iptal edeceğini açıkladı.

Alman hava yolu şirketi Lufthansa da maliyet baskıları nedeniyle iştiraki CityLine'ın faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Lufthansa ayrıca, jet yakıtı fiyatlarındaki artış nedeniyle ekim ayına kadar planlanan 20 bin kısa mesafeli uçuşu iptal edeceğini duyurdu.

Düşük maliyetli hava yolu şirketleri Ryanair ve EasyJet ile turizm şirketi TUI, olumsuz pazar koşulları nedeniyle yıl sonu tahminlerini aşağı yönlü revize etti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB'den Jet A Yakıtı Tavsiyesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
8 çocuk yaptı belediyede işe girdi, yeni hedefi 10. çocuk 8 çocuk yaptı belediyede işe girdi, yeni hedefi 10. çocuk
Nafaka yüzünden eşinin evine kurşun yağdırdı Nafaka yüzünden eşinin evine kurşun yağdırdı
Fransa’nın amiral gemisi Charles de Gaulle Kızıldeniz’e gönderildi Fransa’nın amiral gemisi Charles de Gaulle Kızıldeniz’e gönderildi
Dries Mertens yuvaya döndü Dries Mertens yuvaya döndü
DSÖ’den aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 12 ülkeye hantavirüs uyarısı DSÖ'den aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 12 ülkeye hantavirüs uyarısı
Okan Buruk imzayı atıyor Kontratının detayları belli oldu Okan Buruk imzayı atıyor! Kontratının detayları belli oldu

15:48
Mbaye Diagne’den “Çawreşamın“ şov Kendinden geçti
Mbaye Diagne’den "Çawreşamın" şov! Kendinden geçti
15:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstikbalimize göz dikenin bileğini bükecek güçteyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstikbalimize göz dikenin bileğini bükecek güçteyiz
15:16
Muhittin Böcek’in oğlunun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
Muhittin Böcek'in oğlunun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
15:12
Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi Tepkiler çığ gibi
Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi! Tepkiler çığ gibi
14:39
Sağlık Bakanlığı’ndan “hantavirüs“ açıklaması Türkiye’de vaka var mı
Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması! Türkiye'de vaka var mı?
14:31
Cinsel ilişkiye girenlerin çıkardığı sesler Sivaslı anneyi isyan ettirdi
Cinsel ilişkiye girenlerin çıkardığı sesler Sivaslı anneyi isyan ettirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 16:09:24. #7.12#
SON DAKİKA: AB'den Jet A Yakıtı Tavsiyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.