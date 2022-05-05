AB'den Moldova'ya 52 milyon avro destek - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB), ekonomik sıkıntı yaşayan Moldova'ya 52 milyon avro destek verecek.

AB Komisyonu, Kovid-19 salgını, doğal gaz krizi ve Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle sığınmacıların geldiği Moldova'ya yeni ekonomik yardım sağlanacağını duyurdu.

AB'nin Moldova için 52 milyon avro ilave kaynak harekete geçirdiğine işaret edilen açıklamada, bunun ülkenin reformlarına, ekonomik toparlanmasına ve kalkınmasına katkı vereceği ifade edildi.

Açıklamada, AB'nin yaşanan krizler nedeniyle Moldova'ya 150 milyon avro makro finansal destek, 53 milyon avro bütçe desteği, 13 milyon avro insani yardım, 15 milyon avro mültecilerin işlemleri ve 15 milyon avro da sınır koruma yardımı sağladığı anımsatıldı.

AB, yakın çevresindeki ülkelere ekonomik kriz dönemlerinde çeşitli desteklemelerde bulunabiliyor.