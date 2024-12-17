AB Ekim'de 3,9 Milyar Avro Dış Ticaret Fazlası Verdi

Ekonomi

Avrupa Birliği (AB), ekim ayında 3,9 milyar avro dış ticaret fazlası verdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin ekim ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'nin ihracatı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 artarak 227 milyar avro, ithalatı ise yüzde 3 yükselerek 223,1 milyar avro oldu.

AB, söz konusu ayda 3,9 milyar avro dış ticaret fazlası verdi.

Avro Bölgesi'nde ihracat ekimde 2023'ün aynı ayına kıyasla yüzde 2,1 artışla 254 milyar avro, ithalat ise yüzde 3,2 yükselişle 247,2 milyar avro olarak gerçekleşti.

Böylece, Avro Bölgesi'nin ticaret fazlası ekimde 6,8 milyar avro olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler, 47,9 milyar avro ile ABD, 31,6 milyar avro ile İngiltere, 17,2 milyar avro ile Çin, 17 milyar avro ile İsviçre ve 9,9 milyar avro ile Türkiye olarak belirlendi.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 50,3 milyar avro ile Çin, 27,6 milyar avro ile ABD, 14,9 milyar avro ile İsviçre, 14,6 milyar avro ile İngiltere, 9,3 milyar avro ile Türkiye ve 8,3 milyar avro ile Norveç oldu.