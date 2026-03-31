AB Enerji Krizinden Etkileniyor

31.03.2026 20:23
Orta Doğu'daki çatışmalar AB'nin enerji maliyetlerini artırdı, 14 milyar avro ek maliyet ortaya çıktı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Enerjiden Sorumlu Üyesi Dan Jorgensen, Orta Doğu'daki gelişmelerin enerji piyasalarında ciddi dalgalanmalara yol açtığını, 30 günde AB'nin fosil yakıt ithalatına 14 milyar avro eklendiğini bildirdi.

Jorgensen, AB üyesi ülkelerin enerji bakanlarının gerçekleştirdiği video konferansın ardından Brüksel'de basına açıklamalarda bulundu.

"Orta Doğu'daki çatışmanın başlangıcından bu yana AB'de gaz fiyatları yaklaşık yüzde 70, petrol fiyatları yüzde 60 arttı." diyen Jorgensen, 30 günlük çatışmanın Birliğin fosil yakıt ithalat faturasına 14 milyar avro eklediğini dile getirdi."

Jorgensen, Orta Doğu'daki krizin 2. ayına girerken çok ciddi bir durumla karşı karşıya olduklarına işaret ederek, "Şu an için doğrudan bir petrol ve gaz arz sıkıntısı olmasa da özellikle dizel ve jet yakıtı gibi bazı ürün piyasalarında daralma görüyoruz. Ayrıca küresel gaz piyasalarında artan kısıtlamalar ve bunun elektrik fiyatlarına yansıyan etkileri söz konusu. Bu durum, sanayimiz ve hane halkımız için ek maliyetler çıkarma riski taşıyor." ifadelerini kullandı.

Yaşanan krizin enerji piyasalarına etkilerinin kısa süreli olmayacağına dikkati çeken Jorgensen, önlemlerinin hedefe yönelik, geçici ve arz-talep dengesini koruyacak biçimde olmasının önemini vurguladı.

Jorgensen, "Hazırlıklı olmak, sonradan pişman olmaktan daha iyidir. Üye ülkelerin hem aileleri hem de işletmeleri korumasına yardımcı olacak bir önlem paketi üzerinde çalışıyoruz ve bunu yakında sunacağız." diye konuştu.

AB'nin 2022'de Rusya-Ukrayna savaşı başladığı dönemde yaşadığı enerji krizinin gazla ilgili olduğunu anımsatan Jorgensen, "Şimdi özellikle petrol konusunda, jet yakıtı ve dizel gibi bazı ürünlerde geniş kapsamlı bir sorunlar dizisiyle karşı karşıyayız. Açık olan şu ki; petrol tasarrufu konusunda özellikle dizel ve jet yakıtında ne kadar çok şey yapılabilirse o kadar iyi olur." değerlendirmesinde bulundu.

Mümkün olan en kısa sürede barış sağlanmasını umduklarının altını çizen Jorgensen, "Hiç kimse bu krizin ne kadar süreceğini bilmiyor. Ancak bu kriz kısa sürmeyecek. Çünkü yarın barış sağlansa bile sonuçları devam edecektir. Zira bölgedeki enerji altyapısı savaş nedeniyle tahrip edildi ve edilmeye devam ediyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Advertisement
