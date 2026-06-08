AB, İran'a Yaptırım Uyguladı - Son Dakika
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AB, İran'a Yaptırım Uyguladı

08.06.2026 15:41
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AB, Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer serbestisini tehdit eden İran'a yaptırım getirdi.

Avrupa Birliği (AB), Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisini tehdit eden faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle İran Devrim Muhafızları Donanması'nın bir birimi ile 2 kişiyi yaptırım listesine aldı.

AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, İran'ın Orta Doğu'da seyrüsefer serbestisini tehdit eden eylem ve politikaları nedeniyle 2 kişi ve bir kuruluşa yönelik yaptırımların kabul edildiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu eylemlerin uluslararası hukuka aykırı olduğu ve uluslararası boğazlardan geçiş ve masum geçiş haklarını ihlal ettiği ifade edildi.

İran Devrim Muhafızları Donanması'na bağlı Hürmüzgan Eyalet Komutanlığının yaptırım listesine alındığına işaret edilen açıklamada, komutanlığın Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü üstlenerek gemilerin geçişi için bir ücret sistemi uygulamaya koyduğu, bu kapsamda boğazdan geçen gemilerden kimlik, yük ve varış noktalarına ilişkin bilgiler talep ederek geçişleri denetlediği, bazı gemilerin ise ücret ödemeleri sonrasında boğazdan geçmesine izin verildiği belirtildi.

Açıklamada, yasal geçiş hakkını ve seyrüsefer serbestisini engellediği gerekçesiyle İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Muhammed Ekberzade ile İran Petrol, Gaz ve Petrokimya Ürünleri İhracatçıları Birliği temsilcisi ve İran Ticaret Odası üyesi Hamid Hüseyni'nin de AB yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.

Son kararla birlikte AB'nin ilgili yaptırım rejimi kapsamında listelenen kişi ve kuruluş sayısının 53'e yükseldiği ifade edilen açıklamada, yaptırım listesinde yer alan kişi ve kuruluşların AB'deki mal varlıklarının dondurulduğu, bu kişi ve kuruluşlara doğrudan veya dolaylı olarak fon ya da ekonomik kaynak sağlanmasının yasaklandığı, listede bulunan kişilere de AB'ye seyahat yasağı uygulandığı anımsatıldı.

Kaynak: AA

Hürmüz Boğazı, Dış Politika, Denizcilik, Politika, Güvenlik, Savunma, Ekonomi, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB, İran'a Yaptırım Uyguladı - Son Dakika

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