AB Komisyonu Brüksel'de araştırma güvenliği toplantısı düzenledi

Avrupa Birliği (AB), bilimsel araştırmaların ve yeni teknolojilerin yabancı müdahalelerden ve kötüye kullanımdan korunması için atılabilecek adımları değerlendirdi.

AB Komisyonu, Brüksel'de AB Komisyonunun Girişimcilik, Araştırma ve İnovasyondan Sorumlu Üyesi Ekaterina Zaharieva başkanlığında araştırma güvenliği konulu toplantı düzenlendiğini açıkladı.

Açıklamada, toplantıya Avrupa'daki araştırma ve yenilikçilik alanındaki kuruluşların temsilcilerinin katıldığı, bilimsel çalışmaların güvenliğinin artırılması ve bu alanda karşılaşılan sorunların ele alındığı belirtildi.

Toplantıda, özellikle yeni teknolojilerin istenmeyen biçimde başka ülkelere aktarılması, araştırmalara yabancı müdahaleler ve bilimsel çalışmaların sonuçlarının kötüye kullanılması gibi risklere karşı alınabilecek önlemlerin görüşüldüğü bildirilen açıklamada, Avrupa'nın uluslararası bilimsel işbirliğine açık kalmasının önemine işaret edildi.

Açıklamada, üniversiteler ve araştırma kuruluşlarının geliştirilen teknolojilere yönelik risklere karşı daha iyi korunması için ihtiyaçlarının ele alındığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zaharieva, "Günümüzün jeopolitik koşullarında Avrupa'nın bilimsel araştırmalarını korumak, güvenliğimizi ve rekabet gücümüzü korumak anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

Zaharieva, araştırmacılar, üniversiteler ve yenilikçi şirketlerle birlikte çalışarak uluslararası işbirliğinin güvenli biçimde sürdürülmesini sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Avrupa'nın bilgi birikiminin kötüye kullanılmasına karşı kararlı olduklarını vurgulayan Zaharieva, istenmeyen teknoloji transferi ve yabancı müdahalelerle mücadele edeceklerini kaydetti.

Öte yandan, bu hafta ABD'li çip üreticisi Nvidia da Üst Yöneticisi Jensen Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetlerinin hedefi olduğu iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı.

Şirketin hisseleri söz konusu gelişmenin ardından gerilerken olay teknoloji sektöründe yabancı müdahaleler ve hassas bilgilerin güvenliği konusundaki endişeleri gündeme taşımıştı.