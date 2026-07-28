AB Komisyonu\'ndan Yangınla Mücadeleye Destek Teşekkürü

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa ve İspanya'daki orman yangınlarıyla mücadeleye destek veren, aralarında Türkiye'nin de olduğu ülkelerin ekiplerine teşekkür etti.

Von der Leyen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Fransa ve İspanya'da devam eden orman yangınlarıyla ilgili paylaşımda bulundu.

"Yangınla mücadele etmek üzere Fransa ve İspanya'ya sevk edilen cesur Portekiz, İtalya, Yunanistan, İsveç, Hırvatistan, Almanya, Slovakya ve Türkiye ekiplerine tüm kalbimle teşekkür etmek istiyorum." ifadesini kullanan von der Leyen, bunun AB ve ötesinin en iyi dayanışma örneği olduğunu belirtti.

Von der Leyen, "Bu itfaiyecilerin cesareti ve özverisi, birlikte durduğumuzda daha güçlü olduğumuzu hatırlatıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye, İspanya ve Fransa'daki orman yangınlarıyla mücadele kapsamında her iki ülkede ikişer yangın söndürme uçağı görevlendirdi.