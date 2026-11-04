AB liderleri 13 Kasım'da Dublin'de yapay zeka stratejisini masaya yatıracak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

AB liderleri 13 Kasım'da Dublin'de yapay zeka stratejisini masaya yatıracak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB liderleri, 13 Kasım'da Dublin'de İrlanda Başbakanı Micheal Martin'in ev sahipliğinde yapay zekanın etkilerini görüşmek üzere gayriresmi zirvede toplanacak. Zirvede Mistral CEO'su Arthur Mensch ve Nobel ödüllü Hinton sunum yapacak, Avrupa'nın yapay zeka stratejisi ele alınacak.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, yapay zekanın ekonomik ve toplumsal etkileri ile Avrupa'nın bu alandaki durumunu ele almak üzere 13 Kasım'da İrlanda'nın başkenti Dublin'de bir araya gelecek.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, 13 Kasım'da İrlanda Başbakanı Micheal Martin'in ev sahipliğinde Dublin'de yapılacak gayriresmi zirveye ilişkin liderlere gönderilen davet mektubunu kamuoyuyla paylaştı.

Costa, mektubunda, liderlerin şubatta Belçika'da yaptıkları toplantıda 2026'nın "Rekabetçilik Yılı" olması konusunda uzlaştıklarını hatırlattı.

Avrupa'da büyümeyi desteklemek için yatırımların geleceğin teknolojilerine yönlendirilmesi ve inovasyonun hızlandırılması gerektiğini belirten Costa, yapay zekadaki hızlı gelişmelerin, bu teknolojinin sunduğu fırsatlar ile ekonomi ve toplum üzerindeki dönüştürücü etkilerinin liderler düzeyinde ele alınmasını gerektirdiğini ifade etti.

Zirve programına göre ilk oturuma Fransız yapay zeka şirketi Mistral AI'ın Üst Yöneticisi Arthur Mensch katılacak. Bu bölümde Avrupa'nın küresel yapay zeka alanındaki konumu, rekabet gücü ve teknolojik egemenliğini güçlendirmek için atılması gereken adımlar görüşülecek.

Kritik bağımlılıkların azaltılması, Avrupa'nın yapay zeka kapasitesinin geliştirilmesi, uygun fiyatlı temiz enerji ile büyük ölçekli kamu ve özel sektör yatırımlarıyla desteklenen altyapının oluşturulması gündemde yer alacak.

Yapay zekanın ekonomi genelinde daha yaygın kullanılması yoluyla sanayide dönüşümün hızlandırılması da değerlendirilecek.

İkinci oturumda ise Nobel ödüllü bilim insanı Geoffrey Hinton liderlere sunum yapacak. Hinton ile gerçekleştirilecek görüşmede, yapay zekanın toplumsal etkileri ile güvenlik ve güven konuları ele alınacak.

Temel haklar, çocukların korunması, demokratik süreçler ve Avrupa'nın sosyal modelinin yanı sıra piyasa yoğunlaşması ve siber güvenlik dahil güvenlik sorunları görüşülecek.

Liderler ayrıca gelişmiş yapay zeka sistemlerinin güvenliğine ilişkin uluslararası işbirliğine Avrupa'nın sağlayabileceği katkıyı değerlendirecek.

Zirvenin son oturumunda, liderler Avrupa'nın yapay zeka alanında izleyeceği stratejiyi tartışacak.

Kaynak: AA
Yapay ZekaTeknolojiEkonomiDublinDünyaCEOSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın’ın Batrakov için yaptığı yorum yeniden gündem oldu Sergen Yalçın'ın Batrakov için yaptığı yorum yeniden gündem oldu
250 yıllık Amerika tarihinde bir ilk Herkes onu konuşuyor 250 yıllık Amerika tarihinde bir ilk! Herkes onu konuşuyor
Görüntü Türkiye’den Sessiz yardım çığlığı yapan kadını polisler ifşa etti Görüntü Türkiye'den! Sessiz yardım çığlığı yapan kadını polisler ifşa etti
Emre Belözoğlu’ndan sonra ikinci bomba Volkan Demirel dönüyor Emre Belözoğlu'ndan sonra ikinci bomba! Volkan Demirel dönüyor
Barış Alper anlattı Sahada dayılanan Deniz, maç sonunda bakın ne yapmış Barış Alper anlattı! Sahada dayılanan Deniz, maç sonunda bakın ne yapmış
ABD’de 20 yıl sonra bir ilk Trump, Bush’un kaderini yaşıyor ABD'de 20 yıl sonra bir ilk! Trump, Bush’un kaderini yaşıyor
11:56
ABD’de Trump’a büyük şok 2 yılda haritanın rengi değişti
ABD'de Trump'a büyük şok! 2 yılda haritanın rengi değişti
11:52
250 yıllık ABD tarihinde bir ilk O koltuğa ilk kez siyahi bir kadın oturacak
250 yıllık ABD tarihinde bir ilk! O koltuğa ilk kez siyahi bir kadın oturacak
11:33
Kenti ayağa kaldıran ağaç kıyımı YENİ Partili Özgür Erdem İncesu, konuyu Meclis gündemine taşıdı
Kenti ayağa kaldıran ağaç kıyımı! YENİ Partili Özgür Erdem İncesu, konuyu Meclis gündemine taşıdı
10:56
Trump’ın seçim yenilgisi sonrası Çin’den ilk mesaj
Trump'ın seçim yenilgisi sonrası Çin'den ilk mesaj
10:54
Birinci sıra şaşırttı 31 ilde yapılan seçim anketinden çıkan sonuca bakın
Birinci sıra şaşırttı! 31 ilde yapılan seçim anketinden çıkan sonuca bakın
10:52
18 milyon emekliye verilecek ek zam için rakam ortaya çıktı İşte Meclis’e geleceği tarih
18 milyon emekliye verilecek ek zam için rakam ortaya çıktı! İşte Meclis'e geleceği tarih
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 12:26:00. #.0.3#
SON DAKİKA: AB liderleri 13 Kasım'da Dublin'de yapay zeka stratejisini masaya yatıracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android