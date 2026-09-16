AB, Orta Koridor'a 12 milyar avro yatırım için harekete geçiyor - Son Dakika
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AB, Orta Koridor'a 12 milyar avro yatırım için harekete geçiyor

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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Orta Koridor için 12 milyar avroya kadar kamu ve özel sektör yatırımını harekete geçirmeyi hedeflediklerini açıkladı. Projeyle Güney Kafkasya ve Orta Asya'nın Avrupa pazarına bağlanması, ticaret akışının üç katına çıkarılması amaçlanıyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Orta Koridor için 12 milyar avroluk kamu ve özel sektör yatırımını harekete geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Von der Leyen, Strazburg'da düzenlenen Avrupa Parlamentosu'nun (AP) genel kurul oturumundaki "Birliğin Durumu" konuşmasında, AB'nin uluslararası ticaret ve bağlantı projelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Avrupa'nın refah ve güvenliğinin sadece kendi sınırları içinde inşa edilemeyeceğini belirten von der Leyen, AB'nin bu yıl Hindistan, Mercosur ülkeleri, Meksika, Avustralya ve Endonezya ile serbest ticaret anlaşmaları imzaladığını anımsattı.

AB'nin 80'den fazla ülkeyle ticaret anlaşması bulunduğuna dikkati çeken von der Leyen, birliğin bu alanda dünyadaki diğer aktörlerden daha geniş bir anlaşma ağına sahip olduğunu ifade etti.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, "Bugün yeni bir uluslararası bağlantı projesini duyurmak istiyorum. Orta Koridor olarak adlandırdığımız bu proje, Güney Kafkasya ve Orta Asya'yı doğrudan Avrupa pazarına bağlayacak. Küresel Geçit aracılığıyla 12 milyar avroya kadar kamu ve özel sektör yatırımını harekete geçirmeyi hedefleyeceğiz. Amacımız güzergahları çeşitlendirmek, ticaret akışını üç katına çıkarmak ve 2030'a kadar yüklerin transit süresini önemli ölçüde azaltmak." değerlendirmesinde bulundu.

Von der Leyen, projenin hayata geçirilmesi amacıyla Bulgaristan Başbakanı ile Bölgesel Bağlantı Zirvesi düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.

Orta Koridor, Çin ve Orta Asya'yı Hazar Denizi, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayan uluslararası ticaret güzergahı olarak biliniyor.

Güzergah, tarihi İpek Yolu'nun modern ulaşım ağlarıyla yeniden canlandırılmasını hedefliyor.

Kaynak: AA

Ursula von der Leyen, Güney Kafkasya, Orta Asya, Ekonomi, Ulaşım, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB, Orta Koridor'a 12 milyar avro yatırım için harekete geçiyor - Son Dakika

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