AB, ortak doğal gaz alımı ihalesine talebin 3 katı teklif aldı - Son Dakika
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Ekonomi

AB, ortak doğal gaz alımı ihalesine talebin 3 katı teklif aldı

Avrupa Birliği (AB), üye ülkelerin ortak doğal gaz alımı için kurulan platform çerçevesinde düzenlenen ihaleye tedarikçilerden talebin 3 katı kadar teklif geldiğini bildirdi. AB Komisyonu, ortak doğal gaz satın alma ihalesi kapsamında uluslararası tedarikçilerden gelen tekliflere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, AB Enerji Platformu kapsamında orta vadeli gaz alımına yönelik ilk ihalenin dün gece sona erdiği belirtilerek, 'Avrupalı tüketicilerin talebine yanıt vermek amacıyla toplam 97,4 milyar metreküp gaz hacmine yönelik teklifler alındı.' ifadesi kullanıldı.

28.02.2024 16:23
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Avrupa Birliği (AB), üye ülkelerin ortak doğal gaz alımı için kurulan platform çerçevesinde düzenlenen ihaleye tedarikçilerden talebin 3 katı kadar teklif geldiğini bildirdi.

AB Komisyonu, ortak doğal gaz satın alma ihalesi kapsamında uluslararası tedarikçilerden gelen tekliflere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, AB Enerji Platformu kapsamında orta vadeli gaz alımına yönelik ilk ihalenin dün gece sona erdiği belirtilerek, "Avrupalı tüketicilerin talebine yanıt vermek amacıyla toplam 97,4 milyar metreküp gaz hacmine yönelik teklifler alındı." ifadesi kullanıldı.

Mekanizma aracılığıyla 19 şirketten yaklaşık 34 milyar metreküplük gaz talebi toplandığına işaret edilen açıklamada, tedarikçilerden, talep edilen gaz hacminin 3 katı kadar teklif geldiği ve şirketlerin eşleşen tedarikçilerle sözleşme müzakere edeceği bilgisi verildi.

Açıklamada, ilk orta vadeli ihale kapsamında alıcıların Ekim 2029 dönemine kadar sözleşme yapacağı, sözleşme konusunun 15,3 milyar metreküpünün sıvılaştırılmış doğal gaz, 18,3 milyar metreküpünün boru hattı teslimatı olduğu bildirildi.

Rusya- Ukrayna Savaşı öncesinde AB yılda yaklaşık 400 milyar metreküp doğal gaz tüketiyordu.

Rusya, yüzde 40'lık payla AB'nin en büyük doğal gaz tedarikçisi konumundaydı. Savaşla birlikte Rusya'dan Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatının büyük ölçüde azalmasıyla enerji krizi başladı.

AB, doğal gazda Rusya'ya bağımlılığını azaltmaya, tüketimi düşürmeye ve tedarikçilerini çeşitlendirmeye yönelik önlemler aldı.

Son dönemde Avrupa'da gaz fiyatları savaş öncesindeki seviyelere geriledi.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB, ortak doğal gaz alımı ihalesine talebin 3 katı teklif aldı - Son Dakika

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