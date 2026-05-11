AB, Rusya'ya Yeni Yaptırımlar Getiriyor

11.05.2026 14:21
AB, Rusya'nın gölge filo ve bankalarını hedef alan yeni yaptırım paketi üzerinde çalışıyor.

Avrupa Birliği (AB) Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketinde, petrol taşıyan gölge filoyu, bankaları ve şirketleri hedef almayı planlıyor.

Politico internet sitesinde yer alan habere göre, AB yetkilileri Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi üzerinde çalışmalar yapıyor.

Bu paketin önemli unsurlarından birisi Rusya'nın Batı kısıtlamalarını aşarak ham petrol ihraç etmek için kullandığı gölge filodaki tankerler olacak. Bu kısıtlamalarla Rusya'nın önemli gelir kaynaklarından mahrum bırakılması amaçlanacak.

Haziran sonu veya temmuz başında açıklanacak 21'inci yaptırım paketi, Rus bankalarını, finans kuruluşlarını, askeri-sanayi şirketlerini ve çalıntı Ukrayna tahılı satan firmaları da hedef alacak.

Bu pakette Rus Ortodoks Kilisesinin başı Moskova Patriği Kirill'in de hedef alınması söz konusu olacak.

Ayrıca, bu paket için yapılacak görüşmelerde, şimdiye kadar Malta ve Yunanistan tarafından engellenen Rus gemileri için denizcilik hizmetlerine yönelik yasağın da yeniden gündeme gelmesi öngörülüyor.

AB, savaş nedeniyle şimdiye kadar Rusya'ya yönelik 20 yaptırım paketini hayata geçirdi.

AB yaptırımları kapsamında Rusya'ya, ticaret, finans, petrol ve kömür dahil enerji, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünler ile altın ve elması da içeren geniş yelpazeye yayılmış kısıtlamalar uygulanıyor.

Deniz yoluyla taşınan ham petrol ile bazı petrol ürünlerinin Rusya'dan AB'ye ithalatına yönelik yasak, bazı Rus bankalarının uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarılması ve çok sayıda yayın kuruluşunun faaliyetlerinin askıya alınması da yaptırımlar arasında yer alıyor.

Rusya'nın Batı kısıtlamalarını aşarak ham petrol ihraç etmek için kullandığı yüzlerce tankere "gölge filo" adı veriliyor. Filonun elverişsiz ve eski tankerlerden oluştuğu iddia ediliyor.

Kaynak: AA

