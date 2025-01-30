AB Savunma Teknolojileri İçin 1 Milyar Avro Ayırdı - Son Dakika
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Ekonomi

AB Savunma Teknolojileri İçin 1 Milyar Avro Ayırdı

AB, yeni nesil savunma projeleri için 2025 programında toplamda 1 milyar avro kaynak ayırdı.

30.01.2025 17:46
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Avrupa Birliği (AB), savunma alanında 4 boyutlu görüntüleme radarı, küçük entegre devreler ve kızılötesi sensör gibi çeşitli yeni projelere yönelik AR-GE faaliyetleri için 1 milyar avroluk kaynak ayırdı.

AB Komisyonu, yeni nesil savunma teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik Avrupa Savunma Fonu 2025 yılı çalışma programının kabul edildiğini duyurdu.

Programla, komisyonun kritik savunma teknolojileri ve yeteneklerinin geliştirilmesini desteklemek için önemli miktarda kaynak sağlayacağı ifade edilen açıklamada, kara, hava, deniz ve uzay muharebesi ile enerji dayanıklılığı ve çevresel geçiş gibi kritik alanlara 100'er milyon avro olmak üzere toplamda 1 milyar avro civarında kaynak tahsis edildiği bildirildi.

Açıklamada, fonla, 4 boyutlu görüntüleme radar teknolojileri, kızılötesi dedektörler, entegre devreler, yapay zeka diyalog sistemleri, bataryalar, insansız hava araçlarına yönelik mühimmat gibi savunma alanlarında çeşitli araştırma ve geliştirme programlarına destek verileceği kaydedildi.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Teknoloji, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

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