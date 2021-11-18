AB, şirketlere kamu desteğine izin veren çerçevenin süresini uzattı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında üye ülkelerin şirketlere kamu yardımı sağlayabilmesi için hazırlanan Geçici Çerçeve süresinin haziran ayı sonuna kadar uzatıldığını bildirdi.

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, salgın nedeniyle Mart 2020'de hazırlanan Geçici Çerçeve ile AB üyesi ülkelerin şirketlere kamu desteği sağlayabildiği anımsatıldı.

Söz konusu çerçeve süresinin aralık ayı sonunda biteceği hatırlatılan açıklamada, AB Komisyonunun krizden etkilenen işletmelere gerekli mali desteğin sağlanması amacıyla hazırlanan çerçeve süresini 30 Haziran 2022'ye kadar uzatma kararı aldığı ifade edildi.

Açıklamada, ekonomik toparlanmayı, çevreci ve dijital dönüşümü hızlandırmak için yatırım ve borç ödeme destek tedbirlerinin de uygulanmaya başlandığı kaydedildi.

Geçici Çerçeve ile üye ülkeler, Kovid-19 salgınında işletmelere yeterli miktarda likidite sağlayabiliyor.

Normal şartlarda, AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonunun görev alanına giriyor.

AB ülkeleri, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.