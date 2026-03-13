AB Tarım İhracatı 2025'te 238,4 Milyar Avro - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AB Tarım İhracatı 2025'te 238,4 Milyar Avro

13.03.2026 15:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB'nin tarım ve gıda ürünleri ihracatı 2025'te yüzde 1 artışla 238,4 milyar avroya ulaştı.

Avrupa Birliği'nin (AB) tarım ve gıda ürünleri ihracatı 2025 yılında 238,4 milyar avroya yükseldi.

AB Komisyonu, üye ülkelerin 2025 yılı toplam tarım-gıda ticareti verilerini içeren raporunu yayımladı.

Buna göre, AB'nin tarım ve gıda ürünleri ihracatı 2025'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 1 artarak 238,4 milyar avroya yükseldi. Böylece ihracat yıllık bazda 2,3 milyar avro artış gösterdi.

AB'nin tarım-gıda ihracatında en büyük pazar, 55,6 milyar avro ve yüzde 23 payla İngiltere oldu.

Birliğin tarım-gıda ihracatında tahıl bazlı gıda ürünleri, süt ürünleri ve şarap ön sıralarda yer aldı.

AB'nin tarım-gıda ithalatı ise 2025'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 9 artarak 188,6 milyar avroya ulaştı. Böylece tarım-gıda ithalatı yıllık bazda 15,3 milyar avro yükseldi.

Birliğin en büyük tarım-gıda tedarikçileri ise İngiltere, Brezilya ve ABD olarak sıralandı.

AB, tarım-gıda ticaretinde 2025 yılı genelinde 49,9 milyar avro ticaret fazlası verdi.

Tarım-gıda ticareti 2025 yılında AB'nin toplam ihracatının yüzde 9'unu, toplam ithalatının ise yüzde 7,5'ini oluşturdu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB Tarım İhracatı 2025'te 238,4 Milyar Avro - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya devinde kriz: Oyunculardan biri, ’’Zaten ayrılacağım, küme düşersek düşelim’’ demiş Dünya devinde kriz: Oyunculardan biri, ''Zaten ayrılacağım, küme düşersek düşelim'' demiş
Şanlıurfa’da vahşet: 16 yaşındaki genç, 8 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü Şanlıurfa'da vahşet: 16 yaşındaki genç, 8 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü
Gazze’de “Kardeşlik Çadır Kampı“na saldırı: Yaralılar var Gazze'de "Kardeşlik Çadır Kampı"na saldırı: Yaralılar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan BM Genel Sekreteri Guterres’e ödül Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Genel Sekreteri Guterres'e ödül
Küçük çocuğun elindeki telefon patladı Küçük çocuğun elindeki telefon patladı
Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi’ne damga vurdu Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu

15:43
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
15:41
Trump ve Netanyahu’yu çıldırtacak görüntü: Pezeşkiyan meydanlara indi
Trump ve Netanyahu'yu çıldırtacak görüntü: Pezeşkiyan meydanlara indi
15:10
Pezeşkiyan, Modi’nin talebini hiç düşünmeden reddetti
Pezeşkiyan, Modi'nin talebini hiç düşünmeden reddetti
15:04
İran’da neler oluyor Bakana bile rest çektiler: Kimse engelleyemez
İran'da neler oluyor? Bakana bile rest çektiler: Kimse engelleyemez
14:46
İmam hatip lisesinde görevli kadın öğretmen hakkında skandal iddia
İmam hatip lisesinde görevli kadın öğretmen hakkında skandal iddia
13:53
’’Krallığa ulaşacağız’’ diyen Netanyahu, Mescid-i Aksa’yı mı yıkmak istiyor
''Krallığa ulaşacağız'' diyen Netanyahu, Mescid-i Aksa'yı mı yıkmak istiyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 16:12:00. #7.12#
SON DAKİKA: AB Tarım İhracatı 2025'te 238,4 Milyar Avro - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.