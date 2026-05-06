AB, Tarım ve Ulaşım İçin Kriz Destek Paketi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AB, Tarım ve Ulaşım İçin Kriz Destek Paketi

06.05.2026 00:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB, Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle yükselen enerji fiyatları için geçici destek sağladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle yükselen enerji ve gübre fiyatlarından etkilenen tarım, ulaştırma ve sanayi sektörlerine destek sağlanabilmesi amacıyla üye ülkeler için geçici devlet yardımı çerçevesini kabul etti.

AB Komisyonu, üye ülkelerin Orta Doğu kaynaklı krizde ekonomilerini destekleyebilmesini sağlamak amacıyla geçici bir devlet yardımı çerçevesi kabul edildiğini açıkladı.

Açıklamada, Orta Doğu Krizi Geçici Devlet Yardımı Çerçevesi'nin (METSAF), tarım, balıkçılık, ulaştırma ve enerji yoğun sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere yönelik hedefli ve geçici destek mekanizması olarak uygulanacağı belirtildi.

Düzenlemenin 31 Aralık 2026'ya kadar yürürlükte kalacağı bildirilen açıklamada, yeni çerçeve kapsamında üye ülkelerin, tarım, balıkçılık, kara taşımacılığı (kara yolu, demir yolu ve iç su yolları) ile AB içi kısa mesafe deniz taşımacılığı sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin kriz nedeniyle artan yakıt ve gübre maliyetlerinin yüzde 70'ine kadarını karşılayabileceği ifade edildi.

Açıklamada, küçük tutarlı yardımlar için basitleştirilmiş yöntem uygulanacağına işaret edilerek, üye ülkelerin şirketlerin faaliyet büyüklüğü, sektör genelindeki yakıt tüketimi tahmini veya benzeri kriterlere göre destek miktarını belirleyebilecekleri ve yararlanıcılara 50 bin avroya kadar destek verilebilecekleri kaydedildi.

Enerji yoğun sektörler için de mevcut Temiz Sanayi Mutabakatı Devlet Yardımı Çerçevesi'nde geçici değişikliğe gidildiğine işaret edilen açıklamada, uygun şirketler için elektrik maliyetlerine yönelik yardım oranının yüzde 50'den yüzde 70'e kadar çıkarılabileceği belirtildi.

Bu arada, Avrupa firmaları yüksek enerji maliyetleri nedeniyle sıkıntı yaşıyor.

Avrupa'da, Orta Doğu'daki çatışma ve Hürmüz Boğazı'ndan sevkiyatların yapılamaması nedeniyle petrol ve doğal gaz fiyatları hızla arttı. Gübre fiyatlarının da hızla yükseldiği Avrupa'da, jet yakıtı fiyatları geçen yıldan bu yana iki katından fazla artış gösterdi.

Öte yandan, AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonunun görev alanına giriyor.

AB ülkeleri, normal şartlarda kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB, Tarım ve Ulaşım İçin Kriz Destek Paketi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 01:55:23. #7.12#
SON DAKİKA: AB, Tarım ve Ulaşım İçin Kriz Destek Paketi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.