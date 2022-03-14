AB ülkeleri şirketlerde kadın yönetici sayısını artıracak - Son Dakika
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AB ülkeleri şirketlerde kadın yönetici sayısını artıracak

14.03.2022 16:20
AB ülkeleri şirketlerde kadın yönetici sayısını artıracak

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, halka açık şirketlerdeki kadın yönetici oranını 2027 yılına kadar yüzde 40'a çıkarmayı hedefliyor.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, halka açık şirketlerdeki kadın yönetici oranını 2027 yılına kadar yüzde 40'a çıkarmayı hedefliyor.

AB Konseyi, üye ülkelerin, şirketlerin yönetiminde cinsiyet eşitliğini güçlendirmeyi amaçlayan yönergeye ilişkin genel tutumlarını belirlediklerini açıkladı.

Buna göre, borsada işlem gören şirketlerin yönetim kurullarında yeterince temsil edilmeyen cinsiyetteki üyelerin oranı artırılacak.

Şirketlerde, 2027 yılına kadar icra görevi olamayan yönetici pozisyonlarının en az yüzde 40'ının kadınlar tarafından gerçekleştirilmesine yönelik adım atılması gerekecek.

Şirketlerin, yönetim kurulu da dahil bütün üst pozisyonları içindeki kadın oranının da en az yüzde 33 olması sağlanacak.

Bu hedeflere ulaşamayan şirketler, yönetici atarken veya seçerken açık, net ve tarafsız bir şekilde formüle edilmiş kriterler uygulamak zorunda kalacak.

Üye ülkeler, şirketlerin uygunluk, yeterlilik ve profesyonel performans açısından eşit niteliklere sahip adaylar arasında seçim yaparken az temsil edilen cinsiyetten adaylara öncelik vermesini sağlayacak.

AB ülkelerinde, yönetim kurulu üyelerinin yüzde 30,6'sı ve yönetim kurulu başkanlarının da yüzde 8,5'i kadınlardan oluşuyor.

Bu aşamadan sonra yönergeye ilişkin AB Konseyi ile Avrupa Parlamentosu (AP) arasında müzakereler gerçekleştirilecek.

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Avrupa Birliği, İcra, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AB ülkeleri şirketlerde kadın yönetici sayısını artıracak - Son Dakika


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