AB ülkelerine iltica başvuruları geçen yıl hızlı arttı - Son Dakika
Üye Girişi

AB ülkelerine iltica başvuruları geçen yıl hızlı arttı

23.03.2022 17:35
AB ülkelerine iltica başvuruları geçen yıl hızlı arttı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerine iltica başvuruları geçen yıl önceki yıla göre yüzde 28 artış gösterdi.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerine iltica başvuruları geçen yıl önceki yıla göre yüzde 28 artış gösterdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerine 2021 yılında yapılan ilk iltica başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, AB ülkelerine 2020'de 417 bin 100 olan ilk iltica başvurusu sayısı, geçen yıl yüzde 28 artarak 535 bine ulaştı.

Söz konusu rakam 2014 yılında 530 bin 600 seviyesindeyken 2015'te 1 milyon 216 bin 900, 2016'da 1 milyon 166 bin 800, 2017'de 620 bin 300, 2018'de 564 bin 100 ve 2019'da 631 bin 300 olmuştu.

AB ülkelerine geçen yıl ilk iltica başvurusunda bulunanlar arasında ilk sırayı Suriyeliler aldı.

Söz konusu dönemde toplam 98 bin 320 Suriyeli (yüzde 18) uluslararası koruma talebiyle çeşitli AB ülkelerine iltica başvurusu yaptı. Suriyelileri, 83 bin 520 (yüzde 16) başvuruyla Afganlar ve 25 bin 965 (yüzde 5) başvuruyla Iraklılar izledi.

AB'de 2021'de en fazla iltica başvurusunu Almanya aldı.

Bu dönemde Almanya'ya 148 bin 175 kişi, Fransa'ya 103 bin 790 kişi, İspanya'ya 62 bin 50 kişi, İtalya'ya 43 bin 900 kişi ve Avusturya'ya 36 bin 725 kişi iltica başvurusu yaptı.

YORUMLAR
500
Zelenskiy, Almanya ve AB'ye, 'Rusya'yı desteklemeyin' çağrısı yaptı Açıklaması Zelenskiy, Almanya ve AB'ye, 'Rusya'yı desteklemeyin' çağrısı yaptı Açıklaması

Avrupa Birliği, Almanya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AB ülkelerine iltica başvuruları geçen yıl hızlı arttı - Son Dakika


Son Dakika
17:24 Twerk yapan genç kadın, dolabın altında kaldı
17:21 Rusya'ya bir yaptırım daha! Rusya ve Belarus'a Western Union üzerinden para transferi yapılamayacak
17:14 Son Dakika: TFF, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Türkiye'de düzenlenmesi için başvuru yaptı
17:09 Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, gençleri Eko İklim Zirvesi ve Fuarı'na davet etti
17:04 Eşini öldürdüğü iddia ediliyordu! Müebbet hapsi istenen sanık tahliye edildi!
17:02 Final bölümüyle ekranda olacak Son Nefesime Kadar'da Ferzan, şüphelerinde haklı mı? Mihri'nin kararı ne olacak?
16:51 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: NATO, Ukrayna'ya barış gücü göndermeyecek
16:41 Fatih Terim günler sonra konuştu! Portekiz maçı için dikkat çeken açıklama yaptı: İtiraf etmeliyim, üzgünüm
16:37 Nureddin Nebati görevden alınacak mı? Yerine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in geleceği iddiasına net yanıt geldi
16:35 Kuruluş Osman'da bu akşam neler olacak? İnegöl fethinin kapısı açılacak mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 17:42:19. #1.12#
SON DAKİKA: AB ülkelerine iltica başvuruları geçen yıl hızlı arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement