AB ülkelerine iltica başvuruları geçen yıl hızlı arttı - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) ülkelerine iltica başvuruları geçen yıl önceki yıla göre yüzde 28 artış gösterdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerine 2021 yılında yapılan ilk iltica başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, AB ülkelerine 2020'de 417 bin 100 olan ilk iltica başvurusu sayısı, geçen yıl yüzde 28 artarak 535 bine ulaştı.

Söz konusu rakam 2014 yılında 530 bin 600 seviyesindeyken 2015'te 1 milyon 216 bin 900, 2016'da 1 milyon 166 bin 800, 2017'de 620 bin 300, 2018'de 564 bin 100 ve 2019'da 631 bin 300 olmuştu.

AB ülkelerine geçen yıl ilk iltica başvurusunda bulunanlar arasında ilk sırayı Suriyeliler aldı.

Söz konusu dönemde toplam 98 bin 320 Suriyeli (yüzde 18) uluslararası koruma talebiyle çeşitli AB ülkelerine iltica başvurusu yaptı. Suriyelileri, 83 bin 520 (yüzde 16) başvuruyla Afganlar ve 25 bin 965 (yüzde 5) başvuruyla Iraklılar izledi.

AB'de 2021'de en fazla iltica başvurusunu Almanya aldı.

Bu dönemde Almanya'ya 148 bin 175 kişi, Fransa'ya 103 bin 790 kişi, İspanya'ya 62 bin 50 kişi, İtalya'ya 43 bin 900 kişi ve Avusturya'ya 36 bin 725 kişi iltica başvurusu yaptı.