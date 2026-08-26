AB, UPM ve Sappi Birleşmesine İtiraz Etti - Son Dakika
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AB, UPM ve Sappi Birleşmesine İtiraz Etti

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AB Komisyonu, UPM ve Sappi'nin grafik kağıdı birleşiminin rekabeti olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Finlandiya firması UPM-Kymmene ile Güney Afrika merkezli Sappi'nin grafik kağıdı faaliyetlerini birleştirmelerinin sektörde rekabeti olumsuz etkileyebileceğini bildirdi.

AB Komisyonu, UPM ve Sappi'nin planladığı ortak girişime yönelik yürütülen rekabet soruşturmasına ilişkin açıklama yayımladı.

UPM ve Sappi'nin Avrupa'daki grafik ve iletişim kağıdı faaliyetlerinin önemli bölümünü yeni kurulacak şirkette bir araya getirmeyi planladığı anımsatılan açıklamada, söz konusu birleşmenin Avrupa'daki grafik kağıdı tedarikinde rekabeti kısıtlayabileceği yönündeki ön değerlendirmeyi içeren itiraz bildiriminin taraflara iletildiği kaydedildi.

Açıklamada, planlanan işlemin ardından pazarda faaliyet gösteren önemli iki rakip arasındaki rekabetin ortadan kalkabileceği ve bunun müşteriler açısından fiyatların yükselmesi, ürün kalitesinin veya hizmet seviyesinin düşmesi gibi olumsuz sonuçlar doğurabileceği ifade edildi.

UPM ve Sappi, yeni kurulacak şirkette yüzde 50'şer pay sahibi olmayı planlıyor. Şirketlerin ortak girişime devredecekleri varlıkların toplam değeri 1,42 milyar avro seviyesinde bulunuyor.

AB Komisyonu, birleşmenin rekabet üzerindeki etkilerine ilişkin resmi soruşturmasını nisan ayında başlatmıştı.

Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren büyük ölçekli şirketlerde birleşme ve satın almaları denetlemek, AB Komisyonunun yetkileri arasında bulunuyor.

AB Komisyonu, yürüttüğü inceleme ve soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor. Rekabete aykırı durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, birleşme veya satın almaları engelleyebiliyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB, UPM ve Sappi Birleşmesine İtiraz Etti - Son Dakika

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