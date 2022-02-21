AB ve İngiltere, Kuzey İrlanda sorunlarında ilerleme sağlayamıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic, İngiltere ile yapılan müzakerelerde Kuzey İrlanda'da Brexit kaynaklı sorunları giderecek bir ilerleme sağlanamadığını söyledi.

Sefcovic, Brüksel'de gerçekleştirilen Brexit Ayrılık Anlaşması'nın uygulanmasına yönelik 9'uncu AB- Birleşik Krallık Ortak Komite toplantısı sonrasında basına açıklamalarda bulundu.

Toplantıda İngiltere'yi Dışişleri Bakanı Liz Truss'un temsil ettiğini belirten Sefcovic, son toplantı üzerinden 8 aydan fazla süre geçtiğini ve ilişkilerdeki son durumu ele aldıklarını anlattı.

Sefcovic, toplantıda özellikle Kuzey İrlanda Protokolü'nün uygulanmasını kolaylaştırmanın yolları üzerine yoğunlaştıklarını ifade etti.

Komisyonun, Kuzey İrlanda'daki insanlara ve işletmelere fayda sağlayacak geniş kapsamlı ve etkili çözümler içeren bir paket sunduğunu hatırlatan Sefcovic, ayrıca Kuzey İrlanda'da yaşayanların Birleşik Krallık'taki ilaçlara erişimini sağlayan mevzuat hazırladıklarını anlattı.

Sefcovic, amaçlarının Kuzey İrlanda'da yaşayanlara istikrar, öngörülebilirlik ve fırsatlar sağlamak olduğunu vurguladı.

İrlanda adasında fiziki sınır uygulanmaması gerektiğini anımsatan Sefcovic, amaçlarının Brexit'in neden olduğu aksaklıkları AB pazar bütünlüğünü bozmadan en aza indirmek olduğunu söyledi.

Sefcovic, "Kuzey İrlanda Protokolü konusunda son birkaç ayda gerçekleştirilen yoğunlaştırılmış görüşmeleri değerlendirdik. Kısacası görüşmelerde ne bir ilerleme ne de bir tutukluk yaşandı. Çalışmalar yoğun biçimde devam ediyor." dedi.

Toplantıda vatandaş hakları konusunu da tartıştıklarına işaret eden Sefcovic, Birleşik Krallık'taki AB vatandaşlarının başvuru süresini kaçırarak ikamet haklarını kaybetmeleri ve ülkede yeni ikamet statüsüne sahip AB vatandaşlarına yönelik yasal kesinliğin olmaması konularını gündeme getirdiğini anlattı.

Sefcovic, İngiltere'nin vatandaşlık hakları konularındaki yaklaşımını esefle karşıladığını, bir sonraki adımları değerlendireceklerini vurguladı.

Brexit anlaşmasının bir parçası olan Kuzey İrlanda Protokolü, Birleşik Krallık'ın parçası olan Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasındaki ticareti düzenliyor.

Protokole göre, Brexit'e rağmen Kuzey İrlanda, AB'nin gümrük birliği kurallarına tabi olmaya devam ediyor. Birleşik Krallık'ın geri kalanıyla ticareti ise Kuzey İrlanda limanlarında gümrüğe tabi tutuluyor.

Katolik ayrılıkçılar ile İngiltere'yle birlik yanlısı Protestanlar arasındaki savaşı sona erdiren Belfast Anlaşması (Hayırlı Cuma Anlaşması) gereği, kontrollerin yapılabildiği fiziki bir kara sınırı oluşturulamıyor. Bu yüzden kontrollerin ancak denizde yapılması kararlaştırılsa da uygulanmasında sorunlar yaşanıyor.

İngiltere, ülkenin toprak bütünlüğünü tehdit ettiğini savunduğu protokolün geniş ölçüde değiştirilmesini istiyor.

AB ise protokolün değiştirilmesine sıcak bakmıyor.