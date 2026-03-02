AB ve İsviçre'den Geniş Kapsamlı Anlaşma - Son Dakika
02.03.2026 14:59
AB ve İsviçre, ilişkileri derinleştiren bir anlaşma paketi imzaladı. Vatandaşlara faydalar sağlanacak.

Avrupa Birliği (AB) ve İsviçre arasında ilişkileri derinleştirmeyi amaçlayan geniş kapsamlı anlaşma paketi imzalandı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve İsviçre Konfederasyonu Başkanı Guy Parmelin, Brüksel'de AB-İsviçre geniş kapsamlı anlaşma paketi imza töreni düzenledi.

Törende konuşan von der Leyen, "Ortaklığımızı yenilemek ve modernize etmek için yola çıkmıştık ve bugün bunu gerçekleştiriyoruz. Bu anlaşma paketini imzalayarak ortak hedefimizi ve vizyonumuzu gerçeğe dönüştürüyoruz." dedi.

Anlaşmaların vatandaşlara ve işletmelere somut ve kalıcı faydalar sağlayacağını belirten von der Leyen, 1,5 milyondan fazla AB vatandaşının İsviçre'de ve yaklaşık 450 bin İsviçre vatandaşının da AB'de yaşadığını anımsattı.

Von der Leyen, "Bu paketle vatandaşların günlük yaşamlarını iyileştireceğiz. Serbest dolaşım konusundaki düzenlemelerimizi modernize ediyoruz." diye konuştu.

AB ve İsviçre'nin ekonomilerinin iç içe olduğunu anımsatan von der Leyen, "460 milyon tüketiciden oluşan bir pazardan bahsediyoruz. AB, 2024 yılında İsviçre'nin en büyük ticaret ortağıydı." ifadelerini kullandı.

Von der Leyen, "Bu paket, her iki tarafın çıkarları arasında adil bir denge kuruyor. AB ve İsviçre'de kurulu şirketler büyük pazarımıza daha güvenli ve öngörülebilir erişimden yararlanacak. Hava ve kara taşımacılığı alanındaki ilişkilerimizi derinleştiriyoruz. Elektrik piyasalarımızı birbirine yaklaştırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Anlaşma paketi, hava taşımacılığı, kara taşımacılığı, kişilerin serbest dolaşımı ve uygunluk değerlendirmesinin karşılıklı tanınması konularında halihazırda var olan dört anlaşmaya yönelik güncellemeleri, gıda güvenliği, elektrik ve sağlık alanında yeni anlaşmaları ve İsviçre'nin AB uzay programına katılımı içeriyor.

İsviçre hükümeti, 2021'de AB ile uzun yıllar müzakere ettiği ve ilişkileri düzenleyen 120'nin üzerinde ikili anlaşmanın yerini alması planlanan "çerçeve anlaşması" müzakerelerini, serbest dolaşım, kamu desteklemeleri, vatandaşlık hakları ve ücretler gibi çeşitli konulardaki önemli farklılıklar nedeniyle bitirme kararı almıştı.

Taraflar yeni bir çerçeve anlaşması yerine ikili anlaşmaların kapsamını genişleterek ve güncelleyerek ilişkileri derinleştirmek üzere çalışmalar yapıyordu.

Kaynak: AA

İsviçre, Ekonomi, Son Dakika

