AB ve İsviçre, ilişkileri geliştirmek için müzakerelere başlıyor - Son Dakika
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Ekonomi

AB ve İsviçre, ilişkileri geliştirmek için müzakerelere başlıyor

Avrupa Birliği (AB) ve İsviçre, gelecekteki ilişkilerini güncellemek ve derinleştirmek amacıyla müzakerelere başlayacak. Müzakerelerde, serbest dolaşım, işçi görevlendirmesi, demir yolu ve kara yolu taşımacılığı gibi konularda sınırlı istisnalara izin verileceği belirtilirken, iç pazara ilişkin uygulamalarda yaşanan anlaşmazlıkların çözümü, kamu desteklemeleri ve AB programlarına katılım gibi konular da ele alınacak.

12.03.2024 20:13  Güncelleme: 20:15
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Avrupa Birliği (AB) ve İsviçre ilişkileri geliştirmek üzere müzakere masasına oturacak.

AB Konseyi, AB Komisyonuna Birlik adına gelecekteki AB-İsviçre ilişkilerinin temeli olacak "geniş bir önlem paketini" müzakere etme yetkisi verildiğini açıkladı.

Açıklamada, müzakerelerin amacının AB ile İsviçre arasındaki ikili ilişkileri güncellemek ve derinleştirmek, iç pazarda faaliyet gösteren AB ile İsviçre şirketleri arasında adil rekabet ortamını sağlamak ve İsviçre'deki AB vatandaşlarının haklarını korumak olduğu belirtildi.

Müzakerelerde İsviçre'nin endişelerini giderecek unsurların da yer aldığına işaret edilen açıklamada, kişilerin serbest dolaşımı, işçilerin görevlendirilmesi, demir yolu ve kara yolu taşımacılığı alanlarında AB kurallarına uyum sağlamak için sınırlı istisnalara izin verileceği kaydedildi.

Açıklamada, iç pazara ilişkin uygulamalarda yaşanan anlaşmazlıkların çözümünü sağlayacak hükümler, kamu desteklemeleri, İsviçre'nin AB programlarına katılımına izin verilmesi, elektrik, gıda güvenliği ve sağlık anlaşmalarına ilişkin müzakerelerin yeniden başlatılması gibi konularda birlikte ilerleneceği ifade edildi.

AB, İsviçre'nin en büyük ticari ortağı konumunda bulunuyor.

İsviçre 2021 yılında, AB ile arasındaki ilişkileri yeniden düzenleyecek çerçeve anlaşmaya ilişkin müzakereleri sonlandırmıştı.

İsviçre, ilişkileri düzenleyen 120'nin üzerinde ikili anlaşmanın yerini alması planlanan çerçeve anlaşması müzakerelerini, serbest dolaşım, kamu desteklemeleri, vatandaşlık hakları ve ücretler gibi çeşitli konulardaki önemli farklılıklar nedeniyle bitirmişti.

Kaynak: AA

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