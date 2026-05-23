AB ve Meksika'dan Yeni Ticaret Anlaşmaları

23.05.2026 00:40
AB ve Meksika, ticaret ve iş birliğini güçlendiren yeni anlaşmalar imzaladı.

Avrupa Birliği (AB) ve Meksika, serbest ticaret anlaşmasını güncellemeye yönelik yeni anlaşmalar imzaladı.

AB Komisyonu, Meksiko şehrinde düzenlenen 8. AB-Meksika Zirvesi'nde siyasi ve ekonomik iş birliğini güçlendirmeye yönelik anlaşmalar imzalandığını açıkladı.

Açıklamada, AB ve Meksika'nın "Modernize Edilmiş Küresel Anlaşma" ve "geçici ticaret anlaşması" imzaladıkları, anlaşmaların taraflar arasında siyasi diyaloğu ve iş birliğini güçlendireceği, ticaret, yatırım ve temiz teknolojiler gibi alanlarda fırsatlar ortaya koyacağı, tedarik zincirlerini güçlendireceği ve iklim hedeflerini desteklemeye yardımcı olacağı kaydedildi.

AB ile Meksika arasındaki ticaret hacminin halihazırda mal ve hizmetlerde yıllık 100 milyar avroya ulaştığına işaret edilen açıklamada, modernize edilen anlaşmanın, ihracat ve yatırımları kolaylaştırarak ticareti daha da artıracağı belirtildi.

Açıklamada, anlaşma kapsamında Meksika'nın yüksek gümrük tarifeleri uyguladığı tarım sektöründe AB'ye daha fazla fırsat sağlayacağı ifade edildi.

Kritik ham maddelerde, tedarik zincirlerinde, yeşil ve dijital dönüşümde iş birliğinin artacağına işaret edilen açıklamada, AB şirketlerinin Meksika kamu ihalelerine yerel firmalarla aynı koşullarda katılabilecekleri, finansal hizmetler, deniz taşımacılığı, dijital ve profesyonel hizmetler gibi alanlarda hizmet ihracatında da yeni fırsatlar oluşacağı bildirildi.

E-ticarette engellerin azaltılacağı ve dijital alandaki iş birliğinin güçlendirileceğine dikkat çekilen açıklamada, fikri mülkiyet hakları ile üreticilerinin korunmasına yönelik kuralların güçlendirileceği belirtildi.

Açıklamada, tarafların ayrıca sürdürülebilir kalkınma, işçi hakları, çevre koruması ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanlarında bağlayıcı taahhütlerde bulunduğu ifade edildi.

Zirveye, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile AB Komisyonunun Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic katıldı.

Anlaşmalar, resmi onay süreçlerinin tamamlanmasının ardından yürürlüğe girecek.

AB ile Meksika arasında mevcut "Küresel Anlaşma" adlı ticaret anlaşması 2000'de yürürlüğe girmişti. Söz konusu anlaşma sadece sanayi ürünlerini kapsıyordu. Yeni anlaşma, hizmetler, kamu alımları, e-ticaret, yatırımlar ve tarım ürünlerini de içeriyor.

AB, küresel ticarette artan belirsizlikler ve ABD-Çin rekabeti nedeniyle Meksika gibi ortaklarla ekonomik ilişkilerini güçlendirmek istiyor.

Yeni anlaşmalarla AB, Latin Amerika'da etkisini artırmayı, şirketlerine yeni pazarlar açmayı ve kritik ham maddeler ile tedarik zincirlerini güvence altına almayı hedefliyor.

Kaynak: AA

Polemik yaratan görüntü! Trabzonspor'a şampiyonluk kupasını İbrahim Hacıosmanoğlu verdi
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş'ın ABD'de gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı
Ankara'yı hareketlendiren iddia: 9 İYİ Partili vekil MHP'ye geçecek
Muhittin Böcek'e kamu zararı davasında ev hapsi
YSK'ya "yerel seçimler iptal edilsin" başvurusu
Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı: En kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz
