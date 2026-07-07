AB, Yapay Zeka ile Siber Güvenliği Güçlendiriyor - Son Dakika
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AB, Yapay Zeka ile Siber Güvenliği Güçlendiriyor

07.07.2026 16:31
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AB Komisyonu, yapay zeka kaynaklı siber saldırı risklerine karşı eylem planı hazırladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, gelişmiş yapay zeka modellerinin siber saldırıları daha hızlı ve etkili hale getirmesiyle artan risklere karşı önlemler içeren eylem planı hazırladı.

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, "Siber Güvenlik ve Yapay Zeka Eylem Planı"nın gelişmiş yapay zeka modellerinin siber güvenlik alanında ortaya çıkardığı riskleri yönetmek ve sunduğu fırsatlardan yararlanmak amacıyla hazırlandığı belirtildi.

Yeni nesil gelişmiş yapay zeka modellerinin siber güvenlik anlayışını yeniden şekillendirdiğine işaret edilen açıklamada, "Yapay zeka, güvenlik açıklarını tespit etmek, saldırıları otomatikleştirmek ve siber olayların ölçeği ile hızını benzeri görülmemiş düzeyde artırmak amacıyla kötüye kullanılabiliyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, eylem planı kapsamında gelişmiş yapay zekanın oluşturduğu güvenlik açıklarına karşı dijital ortamın siber güvenliğini güçlendirmek amacıyla üye ülkeler, sanayi temsilcileri ve AB düzeyindeki kuruluşların bir araya getirileceği kaydedildi.

Etkili bir siber güvenlik için yeni teknolojilerin nasıl kullanılabileceği ve kötüye kullanılabileceğinin kapsamlı şekilde anlaşılması gerektiği belirtilen açıklamada, Yapay Zeka Yasası uyarınca gelişmiş yapay zeka modellerinin AB pazarına sunulmadan önce değerlendirmeden geçirileceği ve risk azaltıcı önlemlerin titizlikle inceleneceği bildirildi.

Açıklamada, AB Komisyonunun 2027 yılında faaliyete geçmesi hedeflenen Avrupa düzeyinde bağımsız bir yapay zeka değerlendirme kapasitesi oluşturacağı, bu yapının AB Yapay Zeka Ofisinin çalışmalarına katkı sağlayacağı ve yapay zeka modellerinin güvenlik risklerine ilişkin bağımsız değerlendirmeler gerçekleştireceği ifade edildi.

Komisyonun ayrıca Avrupa Siber Güvenlik Ajansı (ENISA) ile birlikte kamu ve özel sektör kuruluşlarının gelişmiş yapay zeka sistemlerine güvenli şekilde erişimini sağlayacak ortak bir yol haritası hazırlayacağı belirtilen açıklamada, ENISA ile AB Komisyonu Ortak Araştırma Merkezinin (JRC), finans, enerji, sağlık, ulaştırma ve kamu yönetimi gibi kritik sektörlerde kullanılacak yapay zeka uygulamalarını test etmek amacıyla güvenli test ortamları oluşturacağı kaydedildi.

Açıklamada, gelişmiş yapay zeka modellerinin siber güvenlik alanında köklü değişimlere yol açtığına işaret edilerek, bu teknolojilerin kötü niyetli kişiler tarafından güvenlik açıklarını tespit etmek, saldırıları otomatikleştirmek ve siber saldırıların hızı ile ölçeğini artırmak amacıyla kullanılabileceği vurgulandı.

Hazırlanan eylem planının, üye ülkeler, sanayi kuruluşları ve AB kurumlarını bir araya getirerek Birliğin dijital altyapısını gelişmiş yapay zekanın oluşturduğu güvenlik açıklarına karşı daha dirençli hale getirmeyi amaçladığı bildirilen açıklamada, AB'nin yapay zeka teknolojilerinin kötüye kullanılmasından kaynaklanabilecek risklere karşı kritik altyapılarını koruması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, AB'nin siber güvenlik kuralları doğrultusunda kuruluşların siber hijyen uygulamalarını, risk yönetimi tedbirlerini ve "tasarım aşamasında güvenlik" ilkelerini güçlendirmesinin öngörüldüğü belirtildi.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB, Yapay Zeka ile Siber Güvenliği Güçlendiriyor - Son Dakika

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