"AB Yeşil Mutabakatı'nın Türk Ekonomisi ve İş Dünyası Üzerindeki Potansiyel Etkileri" toplantısı - Son Dakika

İsviçre'nin İstanbul Başkonsolosu Julien Thöni, Yeşil Mutabakat'ın, yerel ve bölgesel ekonomileri etkileyeceğini belirterek, "Ayrıca, toplum olarak da buna uyum sağlamamız gerekecek. Mutabakat, sadece AB'de çok önemli bir dönüşüme sebep olmasıyla birlikte AB'nin Türkiye gibi yakın ticari partnerlerini de yakından ilgilendiriyor." dedi.

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği, İsviçre'nin Ankara Büyükelçiliği ve Advantage Austria tarafından organize edilen "AB Yeşil Mutabakatı'nın Türk Ekonomisi ve İş Dünyası Üzerindeki Potansiyel Etkileri" toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi.

İsviçre'nin Ankara Büyükelçiliği Ekonomi ve Kültürel İşler Müsteşarı Ariane Tinner moderatörlüğündeki toplantıya, İsviçre'nin İstanbul Başkonsolosu Julien Thöni, İsviçre Ticaret Odası Derneği Başkanı Arpat Şenocak, Escarus TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı AŞ Genel Müdürü Dr. Kubilay Kavak ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ahmet Atıl Aşıcı katıldı.

İsviçre'nin İstanbul Başkonsolosu Thöni, toplantıda yaptığı konuşmada, AB Yeşil Mutabakatı kapsamında, AB ülkelerinin 2050 yılına kadar "karbon nötr" olmayı hedeflediğini, söz konusu hedef doğrultusunda, küresel ısınmanın da sınırlandırılacağını, bunun geri dönüşümün artırılması, ormanların yok olması ve vahşi tarım uygulamalarının engellenmesi gibi önemli konuları da içerdiğini söyledi.

Thöni, Yeşil Mutabakat'la birlikte önemli dönüşümlerin yaşanacağına işaret ederek, bu kapsamda, ulaşım, inşaat, tarım ve sanayi gibi sektörlerde önemli inovasyonların gerçekleştiğini anlattı.

Yeşil Mutabakat'ın sadece AB'nin kendisi için büyük değişiklikler getirmediğini belirten Thöni, "Şüphesiz, Yeşil Mutabakat, yerel ve bölgesel ekonomileri etkileyecek. Ayrıca, toplum olarak da buna uyum sağlamamız gerekecek. Mutabakat, sadece AB'de çok önemli bir dönüşüme sebep olmasıyla birlikte AB'nin Türkiye gibi yakın ticari partnerlerini de yakından ilgilendiriyor." diye konuştu.

Thöni, Yeşil Mutabakat'ın bölgesel iş birlikleriyle başarılı olacağını ifade ederek, "Türkiye ekonomisi ve toplumunun Yeşil Mutabakat dönüşümünün önemli bir parçası olacağından eminim." dedi.

"Yeşil Mutabakat'a adapte olmak gerçekten çok kritik"

İsviçre'nin Ankara Büyükelçiliği Ekonomi ve Kültürel İşler Müsteşarı Ariane Tinner de Yeşil Mutabakat'a adapte olmanın çok kritik olduğunu vurgulayarak, "Bu; yalnızca ekonomik açıdan değil, bununla birlikte insan ırkının dünya üzerinde hayatını sürdürebilmesi açsından da çok önemli." dedi.

Tinner, Yeşil Mutabakat'la birlikte önemli değişimler yaşandığına işaret ederek, "Şirketler bu mutabakata uyum sağlamak zorunda. Yoksa AB'ye ihracat yapamazlar." ifadesini kullandı.

Escarus TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı AŞ Genel Müdürü Dr. Kubilay Kavak ise "AB Yeşil Mutabakatı; mevzuat, rapor gibi birçok çalışmadan oluşan bir külliyattır. Dünyayı, doğayı ve insanın doğayla olan ilişkisini anlamanın yeni yoludur." diye konuştu.

Kavak, AB Yeşil Mutabakatı'nın sadece AB'yle ilgili olmadığını, Türkiye dahil AB'nin ticaret yaptığı birçok ülkeyi yakından ilgilendirdiğini söyledi.