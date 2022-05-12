"AB Yeşil Mutabakatı'nın Türk Ekonomisi ve İş Dünyası Üzerindeki Potansiyel Etkileri" toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi

"AB Yeşil Mutabakatı'nın Türk Ekonomisi ve İş Dünyası Üzerindeki Potansiyel Etkileri" toplantısı

12.05.2022 16:45
"AB Yeşil Mutabakatı'nın Türk Ekonomisi ve İş Dünyası Üzerindeki Potansiyel Etkileri" toplantısı

İsviçre'nin İstanbul Başkonsolosu Julien Thöni, Yeşil Mutabakat'ın, yerel ve bölgesel ekonomileri etkileyeceğini belirterek, "Ayrıca, toplum olarak da buna uyum sağlamamız gerekecek.

İsviçre'nin İstanbul Başkonsolosu Julien Thöni, Yeşil Mutabakat'ın, yerel ve bölgesel ekonomileri etkileyeceğini belirterek, "Ayrıca, toplum olarak da buna uyum sağlamamız gerekecek. Mutabakat, sadece AB'de çok önemli bir dönüşüme sebep olmasıyla birlikte AB'nin Türkiye gibi yakın ticari partnerlerini de yakından ilgilendiriyor." dedi.

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği, İsviçre'nin Ankara Büyükelçiliği ve Advantage Austria tarafından organize edilen "AB Yeşil Mutabakatı'nın Türk Ekonomisi ve İş Dünyası Üzerindeki Potansiyel Etkileri" toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi.

İsviçre'nin Ankara Büyükelçiliği Ekonomi ve Kültürel İşler Müsteşarı Ariane Tinner moderatörlüğündeki toplantıya, İsviçre'nin İstanbul Başkonsolosu Julien Thöni, İsviçre Ticaret Odası Derneği Başkanı Arpat Şenocak, Escarus TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı AŞ Genel Müdürü Dr. Kubilay Kavak ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ahmet Atıl Aşıcı katıldı.

İsviçre'nin İstanbul Başkonsolosu Thöni, toplantıda yaptığı konuşmada, AB Yeşil Mutabakatı kapsamında, AB ülkelerinin 2050 yılına kadar "karbon nötr" olmayı hedeflediğini, söz konusu hedef doğrultusunda, küresel ısınmanın da sınırlandırılacağını, bunun geri dönüşümün artırılması, ormanların yok olması ve vahşi tarım uygulamalarının engellenmesi gibi önemli konuları da içerdiğini söyledi.

Thöni, Yeşil Mutabakat'la birlikte önemli dönüşümlerin yaşanacağına işaret ederek, bu kapsamda, ulaşım, inşaat, tarım ve sanayi gibi sektörlerde önemli inovasyonların gerçekleştiğini anlattı.

Yeşil Mutabakat'ın sadece AB'nin kendisi için büyük değişiklikler getirmediğini belirten Thöni, "Şüphesiz, Yeşil Mutabakat, yerel ve bölgesel ekonomileri etkileyecek. Ayrıca, toplum olarak da buna uyum sağlamamız gerekecek. Mutabakat, sadece AB'de çok önemli bir dönüşüme sebep olmasıyla birlikte AB'nin Türkiye gibi yakın ticari partnerlerini de yakından ilgilendiriyor." diye konuştu.

Thöni, Yeşil Mutabakat'ın bölgesel iş birlikleriyle başarılı olacağını ifade ederek, "Türkiye ekonomisi ve toplumunun Yeşil Mutabakat dönüşümünün önemli bir parçası olacağından eminim." dedi.

"Yeşil Mutabakat'a adapte olmak gerçekten çok kritik"

İsviçre'nin Ankara Büyükelçiliği Ekonomi ve Kültürel İşler Müsteşarı Ariane Tinner de Yeşil Mutabakat'a adapte olmanın çok kritik olduğunu vurgulayarak, "Bu; yalnızca ekonomik açıdan değil, bununla birlikte insan ırkının dünya üzerinde hayatını sürdürebilmesi açsından da çok önemli." dedi.

Tinner, Yeşil Mutabakat'la birlikte önemli değişimler yaşandığına işaret ederek, "Şirketler bu mutabakata uyum sağlamak zorunda. Yoksa AB'ye ihracat yapamazlar." ifadesini kullandı.

Escarus TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı AŞ Genel Müdürü Dr. Kubilay Kavak ise "AB Yeşil Mutabakatı; mevzuat, rapor gibi birçok çalışmadan oluşan bir külliyattır. Dünyayı, doğayı ve insanın doğayla olan ilişkisini anlamanın yeni yoludur." diye konuştu.

Kavak, AB Yeşil Mutabakatı'nın sadece AB'yle ilgili olmadığını, Türkiye dahil AB'nin ticaret yaptığı birçok ülkeyi yakından ilgilendirdiğini söyledi.

YORUMLAR
500
Ukrayna'nın yeniden inşası İstanbul'dan başlayabilir Ukrayna'nın yeniden inşası İstanbul'dan başlayabilir Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: 'İstanbul artık uluslararası marka olma yolunda da hızlı bir şekilde ilerliyor' Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: 'İstanbul artık uluslararası marka olma yolunda da hızlı bir şekilde ilerliyor'

İş Dünyası, İstanbul, İsviçre, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'AB Yeşil Mutabakatı'nın Türk Ekonomisi ve İş Dünyası Üzerindeki Potansiyel Etkileri' toplantısı - Son Dakika


Son Dakika
21:09 73 yaşındaki adam uyumcunun dikkati sayesinde 257 bin lirasını dolandırıcılara kaptırmaktan kurtuldu!
21:08 Oyuncu Ümit Erdim, Canan Kaftancıoğlu'nu destekleyenlere tepki gösterdi: Sorsak vatanı seviyoruz derler
21:07 Koyunlar arasında ölü halde bulundu! Talihsiz çobanın ölüm nedeni henüz belirlenemedi
21:04 Polisin durdurduğu araçtan çıkan kaçak göçmenler sayılarıyla şaşkınlık yarattı! Bagaja 3 kişi sığmış
20:38 Kocasının kendisini aldatmasını hazmedemeyen kadın, eve çağırdığı 8 erkekle cinsel ilişkiye girdi
20:36 Gaziantep'te 4 askerin yaralandığı saldırıya karşılık verildi! İlk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirildi
20:11 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun çağrısına kulak verdiler! İl başkanlığı önü miting alanını andırdı
20:09 Kılıçdaroğlu, partililere seslendi! Kaftancıoğlu'na verilen cezanın ardından Bursa'daki mitingini İstanbul'a taşıdı
19:35 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu'nun cezasının onanmasından sonra parti binası önünde konuşuyor
19:28 Gaziantep Karkamış sınırındaki karakola Suriye Ayn-El Arap bölgesinden saldırı! 4 asker ve 1 sivil yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 21:35:48. #1.13#
SON DAKİKA: "AB Yeşil Mutabakatı'nın Türk Ekonomisi ve İş Dünyası Üzerindeki Potansiyel Etkileri" toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement