AB yetkilisinden "artan enerji fiyatları sorununa kolay çözümler yok" açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ekonomik İşlerden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni, Avrupa'da artan enerji fiyatları sorununun kısa sürede çözülemeyeceğini, var olan zorluklara kolay çözümler bulunmadığını belirtti.

İtalya Dışişleri Bakanlığı ve Uluslararası Siyasi Çalışmalar Enstitüsünün (ISPI) ev sahipliğinde bu yıl Roma'da 7'ncisi yapılan MED Akdeniz Diyalog Forumu'na katılan Gentiloni, AB dahilinde öne çıkan enerji ve ekonomi konularını değerlendirdi.

Gentiloni, kıta genelinde artan enerji fiyatları konusunda, "Bu iki haftada çözülecek bir konu değil, kolay çözümler yok." değerlendirmesinde bulundu.

Pandemiye uyum sağlayan ekonomilerin büyümeye başlaması nedeniyle enerjiye talebinin arttığına işaret eden Gentiloni, "Enerjide düşük arz söz konusu ve bununla birlikte ekonomideki yeniden canlanma da talebi arttırıyor. Norveç ve Cezayir'den gelen gaz maksimum kapasitesine ulaşmış durumda. Rusya'dan gelen gaz ise geçen yılın Ekim-Kasım dönemine göre yüzde 25 daha az. Bu, büyük bir sorun." diye konuştu.

Gentiloni, bu sorun karşısında, hükümetlerin yenilebilir yatırımlar yapmayı sürdürmesi, ekonomik desteğe ihtiyaç duyan insanlara yardım etmeye devam etmesi ve yeşil enerjiye geçişi sürecinde yavaşlama yaşanmaması gerektiğini ifade etti.

Kovid-19 salgınının ekonomi için başlıca sorunlardan biri olmaya devam ettiğini ve toplumlar için belirsizlik yarattığını dile getiren Gentiloni, bununla beraber ekonominin piyasadaki belirsizlikler ve yeni varyant riskinin yol açabileceği salgın karşısında daha dirençli hale geldiğini kaydetti.