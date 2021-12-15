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AB, yüksek enerji fiyatlarına karşı ortak doğal gaz alımına hazırlanıyor - Son Dakika

AB, yüksek enerji fiyatlarına karşı ortak doğal gaz alımına hazırlanıyor

15.12.2021 16:47
AB, yüksek enerji fiyatlarına karşı ortak doğal gaz alımına hazırlanıyor

Avrupa Birliği (AB), yüksek enerji fiyatları karşısında üye ülkelerin ortak sözleşmelerle doğal gaz satın almasını ve stratejik doğal gaz rezervi bulundurmasını teklif etti.

Avrupa Birliği (AB), yüksek enerji fiyatları karşısında üye ülkelerin ortak sözleşmelerle doğal gaz satın almasını ve stratejik doğal gaz rezervi bulundurmasını teklif etti.

AB Komisyonu, Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde emisyonları azaltma ve 2050'ye kadar iklim dostu bir kıtaya dönüşme hedefi doğrultusunda yeni düzenleme teklifleri içeren paketini açıkladı.

Pakete göre, doğal gazdan yenilenebilir ve düşük karbonlu kaynaklara geçiş için uygun koşullar sağlanacak.

AB ülkelerinin doğal gaz sistemlerinin direnci artırılacak. Doğal gaz tedarik anlaşmalarındaki hükümler arz güvenliğini güçlendirecek biçimde güncellenecek.

Doğal gaz alımına yönelik uzun vadeli sözleşmeler 2049 yılı sonrasına uzatılmayacak. Depolama konusunda daha stratejik bir yaklaşım geliştirilecek. Üye ülkelerin stratejik doğal gaz stoklarına sahip olmaları için gönüllü ortak gaz alım imkanı olacak.

Komisyon, petrol, gaz ve kömür sektörlerinin, sistemlerindeki metan emisyonlarını ölçmesini, raporlamasını ve doğrulamasını isteyecek.

Metan sızıntılarını belirlemek ve onarmak için katı kurallar getirilecek.

Hidrojen alanında ve altyapısına yatırım için uygun çevre oluşturulacak. Bu çerçevede yeni bir hidrojen piyasası kurulacak. Yenilenebilir ve düşük karbonlu gazların mevcut şebekelere erişimi kolaylaştırılacak.

Tüketiciler elektrik piyasalarında tedarikçilerini daha kolay değiştirebilecek. Bu amaçla etkili fiyat karşılaştırma araçları kullanıma girecek.

Tüketiciler, elektrik tedarik ederken fosil yakıtlar yerine yenilenebilir ve düşük karbonlu kaynakları tercih edebilecek.

Yeni yapılar sıfır emisyonlu olacak

AB ülkelerinde bütün yeni yapıların da 2030'dan itibaren sıfır emisyona sahip olması sağlanacak.

En düşük enerji verimliliğine sahip konutların 2030'a kadar yalıtım gibi yatırımlarla enerji verimliliklerinin geliştirilmesi gerekecek.

AB ülkeleri, hali hazırda doğal gaz ihtiyacının yüzde 90'ını ithal ediyor. Avrupa'da özellikle sonbahardan beri doğal gaz ve elektrik fiyatları hızla yükseliyor. Bu durum, kış aylarında yüksek faturalarla karşılaşan tüketicileri zora sokuyor.

Avrupa Birliği, Doğalgaz, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AB, yüksek enerji fiyatlarına karşı ortak doğal gaz alımına hazırlanıyor - Son Dakika Ekonomi


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