ABB, Başkent Marketlerde kuşbaşı ve kıymayı uygun fiyattan satacak - Son Dakika
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ABB, Başkent Marketlerde kuşbaşı ve kıymayı uygun fiyattan satacak

31.03.2022 20:11

ABB, Başkent Marketlerde kuşbaşı ve kıymayı uygun fiyattan satacak Ankara Büyükşehir Belediyesi, hayata geçireceği yeni uygulama ile Ramazan ayın boyunca kuşbaşı ve kıymalar, yarım ve birer kiloluk paketler halinde 1 Nisan'dan itibaren Başkent Marketler ile Fabrika Satış Mağazalarında...

ABB, Başkent Marketlerde kuşbaşı ve kıymayı uygun fiyattan satacak

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, hayata geçireceği yeni uygulama ile Ramazan ayın boyunca kuşbaşı ve kıymalar, yarım ve birer kiloluk paketler halinde 1 Nisan'dan itibaren Başkent Marketler ile Fabrika Satış Mağazalarında uygun fiyattan satılacak.

Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, et satışlarında Ramazan ayına özel uygun fiyat politikasıyla yeni bir uygulamayı hayata geçirecek. Ankara'daki üretici kooperatiflerinden temin edilecek sağlıklı, kaliteli, hijyenik ve güvenilir etlerden hazırlanacak kuşbaşı ve kıymalar, yarım ve birer kiloluk paketler halinde 1 Nisan'dan itibaren Başkent Marketler ile Fabrika Satış Mağazalarında uygun fiyattan satılacak.

Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Tamer Eski, Ramazan ayı boyunca 6 Başkent Market Şubesi ile 3 Fabrika Satış Mağazasında uygun fiyatla kuşbaşı ve kıyma satışı yapılacağını açıkladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sosyal yardım alan ailelere yönelik ocak ayında başlattığı 'Et desteği'nden sonra GİMAT, Batıkent, Etimesgut, Mamak, Kızılay ve ASKİ Başkent Market şubeleri ile Gökkuşağı, Mithatpaşa ve ABB Fabrika Satış Mağazalarında tüm Ankaralıların uygun fiyatlı et alabilmesini amaçladıklarını belirten Eski, şu bilgileri verdi:

"Halk Ekmek Fabrikası ve Başkent Marketler olarak Ramazan ayı boyunca hemşehrilerimizin en uygun fiyatlardan kuşbaşı ve kıyma temin etmeleri için hazırlıklarımızı tamamladık. Etlerimizi Ankara'nın çevre ilçelerindeki üretici kooperatiflerinden tedarik edeceğiz. Ankara'daki kooperatiflerden temin ettiğimiz etlerin tedarik, kesim ve satışa sunma sürecini bizzat kadrolu veteriner hekimimiz ve ziraat mühendisi zooteknistimiz yakından takip edecek. Analizlerini yaptırdığımız etlerden hazırlanacak kuşbaşı ve kıymaları, Başkent Marketlerimiz ile Fabrika Satış Mağazalarımızdaki reyonlarda en uygun fiyatla halkımıza satacağız."

Başkent Marketler aracılığıyla hayvancılık ve tarımla uğraşan Ankaralı yerel üreticiler ile tüketiciler arasında tedarik zinciri kurduklarını ve bu sayede maliyetleri azalttıklarını ifade eden Eski, şöyle konuştu:

"Mansur Yavaş Başkanımızın en büyük hayali Ankara kırsalında tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçileri ve üreticileri kalkındırmak. Biz de Mansur Yavaş Başkanımızın, 'Benim en büyük hayalim Ankaralıyı zengin etmek, kırsalda işsizliği azaltmak' vaadini gerçekleştirmek için Başkent Market uygulamasını hayata geçirdik. Kırsal Kalkınma Projesi olan Başkent Marketler hem üreticilerin hem de tüketicilerin yüzünü güldürdü. Aracıları ve komisyoncuları ortadan kaldırdığımız için her iki taraf da kazandı. İlk şubesini 29 Nisan 2020'de Etimesgut'ta açtığımız Başkent Market projesi sayesinde bugüne kadar 23'ü Ankara'dan olmak üzere ülke çapındaki 55 üretici kooperatif ve birlikten bin 234 kalem yöresel ürün satın aldık. Aralarında kadınlarımızın da kurucusu olduğu tüm üretici kooperatifleri ve birliklerine son iki yıl içerisinde yaklaşık 152 milyon TL'lik ödeme yaparak onlara ekonomik katkı da sağladık. Önümüzdeki günlerde Başkent Market şubelerinin sayısını daha da artırarak hizmet ağını genişletmeyi öngörüyoruz."

ABB, Başkent Marketlerde kuşbaşı ve kıymayı uygun fiyattan satacak
ABB, Başkent Marketlerde kuşbaşı ve kıymayı uygun fiyattan satacak
ABB, Başkent Marketlerde kuşbaşı ve kıymayı uygun fiyattan satacak

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Ramazan, Fabrika, Ankara, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ABB, Başkent Marketlerde kuşbaşı ve kıymayı uygun fiyattan satacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABB, Başkent Marketlerde kuşbaşı ve kıymayı uygun fiyattan satacak - Son Dakika
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