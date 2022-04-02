ABD açıkladı: Ukrayna'ya 300 milyon dolarlık yeni bir askeri yardım yapacağız - Son Dakika
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ABD açıkladı: Ukrayna'ya 300 milyon dolarlık yeni bir askeri yardım yapacağız

02.04.2022 15:21

Yardım kararını ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby duyurdu. Kirby, Ukrayna'ya 300 milyon dolar değerinde yeni bir askeri yardım yapacaklarını bildirdi.

Washington Post'un haberine göre, Kirby, basına yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya yapılacak yeni askeri yardımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kirby, Ukrayna ordusunu güçlendirme çabalarının bir parçası olarak Ukrayna'ya insansız hava araçları, zırhlı araçlar ve makineli tüfekler de dahil olmak üzere 300 milyon dolara kadar askeri malzeme sağlayacaklarını duyurdu.

YARDIM YAPILACAK MALZEMELER

Sözcü Kirby, yardım kararının, ABD'nin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz bağlılığının altını çizdiğini kaydetti. Yardım kapsamındaki askeri ekipmanlar arasında, ayrıca, gece görüş imkanı da sağlayan termal kameralar, güvenli iletişim cihazları, tıbbi malzemelerin de bulunacağı belirtiliyor.

SENATO 13,6 MİLYAR DOLARLIK YARDIMI ONAYLAMIŞTI

ABD Senatosu, 11 Mart'ta Rusya ile savaşta olan Ukrayna'ya 13,6 milyar dolarlık yardımı içeren bütçe tasarısını onaylamıştı. Başkan Joe Biden yönetiminde ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı savunma desteğinin ise 2,3 milyar doları aştığı ifade ediliyor. ABD, Ukrayna'nın uçuşa yasak bölge oluşturulması ve savaş uçağı gönderilmesi teklifini ise geri çevirmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD açıkladı: Ukrayna'ya 300 milyon dolarlık yeni bir askeri yardım yapacağız - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD açıkladı: Ukrayna'ya 300 milyon dolarlık yeni bir askeri yardım yapacağız - Son Dakika
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