ABD, Bank of America'ya kara para ve yaptırım ihlalinden 1,21 milyar dolar ceza kesti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD, Bank of America'ya kara para ve yaptırım ihlalinden 1,21 milyar dolar ceza kesti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Hazine Bakanlığı, Bank of America'ya kara para aklamayı önleme ve yaptırım ihlalleri nedeniyle 1,21 milyar doların üzerinde ceza uygulandığını bildirdi. Kararın OCC tarihinin en büyük, Hazine tarihinin en büyük üçüncü cezasını içerdiği belirtildi.

ABD Hazine Bakanlığı, ülkenin en büyük ikinci bankası Bank of America'ya, kara para aklamayı önleme ve yaptırım yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle 1,21 milyar doların üzerinde para cezası uygulandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bank of America'ya yönelik kararın Hazine Bakanlığı tarihindeki en büyük üçüncü, Para Birimi Denetleme Ofisi (OCC) tarihindeki ise en büyük para cezasını içerdiği belirtildi.

Bank of America'ya kara para aklamayı önleme ve yaptırım ihlalleri nedeniyle 1,21 milyar doların üzerinde ceza uygulandığı ifade edilen açıklamada, Mali Suçları Önleme Ağının (FinCEN) bankanın ulusal güvenlik açısından öncelikli yasa dışı finansman risklerini azaltma ve şüpheli işlemleri bildirme yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle, OCC'nin de bankanın uyum programındaki eksiklikler nedeniyle işlem yaptığı aktarıldı.

Açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinin (OFAC) ise İran, Rusya, uyuşturucu kaçakçılığı ve küresel terörizmle ilgili olanlar dahil çok sayıda yaptırım programının ihlal edilmesi nedeniyle bankayla 11,6 milyon dolarlık uzlaşma anlaşması yaptığı kaydedildi.

5 milyar doları aşan "şüpheli işlemleri" zamanında bildirmedi

FinCEN'in soruşturmasında Bank of America'nın 5 milyar doların üzerindeki "şüpheli işlemleri" zamanında bildirmediği belirtilen açıklamada, bunun 1 milyar doların üzerindeki bölümünün ulusal güvenlik ve diğer öncelikli yasa dışı finansman riskleriyle bağlantılı olduğu aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu işlemlerin Çin merkezli kara para aklama ağlarına işaret eden faaliyetleri, dolandırıcılığı ve ABD'nin güneybatı sınırıyla bağlantılı olası ticarete dayalı kara para aklama işlemlerini içerdiği ifade edildi.

OCC'nin değerlendirmesinde de Bank of America'nın işlem izleme sisteminin trilyonlarca dolarlık işlemi gerektiği gibi denetleyemediği vurgulanan açıklamada, bunun milyarlarca dolarlık işlemi kapsayan çok sayıda gecikmiş şüpheli işlem bildirimine neden olduğu kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, bu büyüklükteki bir bankanın kara para aklamayı önlemediğinde ve yaptırım yükümlülüklerini yerine getirmediğinde, bunun sonuçlarının bankanın kendi sınırlarını aşarak tüm ABD finans sistemini ciddi yasa dışı finansman riskleriyle karşı karşıya bıraktığının altını çizdi.

Bessent, "Bugün atılan adımlar, en büyük finansal kuruluşların dahi yasaların üzerinde olmadığına dair net bir mesaj vermektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriEkonomiFinansDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

’Ankara Abisi’yle ilgili yeni iddia: Muhtemelen tutuklanacak 'Ankara Abisi'yle ilgili yeni iddia: Muhtemelen tutuklanacak
Fenerbahçe’nin Aston Villa maçı kamp kadrosu belli oldu: Lukaku sürprizi Fenerbahçe'nin Aston Villa maçı kamp kadrosu belli oldu: Lukaku sürprizi
Kılıçdaroğlu’ndan Azerbaycan’daki başörtüsü yasağıyla ilgili çok konuşulacak sözler Kılıçdaroğlu'ndan Azerbaycan'daki başörtüsü yasağıyla ilgili çok konuşulacak sözler
Yürek yakan olay Annesinin acısına 2 saat dayanabildi Yürek yakan olay! Annesinin acısına 2 saat dayanabildi
Duvarın içinden külçe külçe altın çıktı Bakın ne yapacaklar Duvarın içinden külçe külçe altın çıktı! Bakın ne yapacaklar
Osman Gökçek’ten Murat Ağırel’e avukat sorusu: Belgeyi yayımlamama izin veriyor musun Osman Gökçek'ten Murat Ağırel'e avukat sorusu: Belgeyi yayımlamama izin veriyor musun?
00:29
Başörtüsü yasağına tepki gösteren Oktay Saral’a Azerbaycan’dan yanıt
Başörtüsü yasağına tepki gösteren Oktay Saral'a Azerbaycan'dan yanıt
00:20
Eski TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galatasaray-Barcelona karşılaşmasında
Eski TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galatasaray-Barcelona karşılaşmasında
00:09
Yamal’dan alkış alan hareket Yağmur altında bekleyen Galatasaraylı futbolcuları unutmadı
Yamal'dan alkış alan hareket! Yağmur altında bekleyen Galatasaraylı futbolcuları unutmadı
00:02
Galatasaray’a Lucas Torreira’dan kötü haber
Galatasaray'a Lucas Torreira'dan kötü haber
23:55
Galatasaray taraftarından Uğurcan Çakır’a destek
Galatasaray taraftarından Uğurcan Çakır'a destek
23:53
Galatasaray öne geçtiği maçta Barcelona’ya farklı kaybetti
Galatasaray öne geçtiği maçta Barcelona'ya farklı kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 01:57:22. #7.13#
SON DAKİKA: ABD, Bank of America'ya kara para ve yaptırım ihlalinden 1,21 milyar dolar ceza kesti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei